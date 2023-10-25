هبوط محدود للأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بصعود جماعي لمؤشراتها تجاوز الـ3%، لتستقر عند مستويات قياسية جديدة، ما انعكس على مجموعة الأسهم الأعلى هبوطًا، لتتراوح معدلات تراجعها بين نحو 3 و 7% فقط.

وصعد مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 3.40%، مغلقا عند 23138 نقطة، و EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.34%، مغلقا عند مستوى 4316 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.60%، مغلقا عند 6552 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 7.35%، مغلقا عند 630 جنيها، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 5.28%، مغلقا عند 0.538 جنيه.

وثالثا جاء سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 5.26%، مغلقا عند 0.270 جنيه، والحديد والصلب المصرية بنسبة 4.96%، مغلقا عند 14.360 جنيه، ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 2.91%، مغلقا عند 14.370 جنيه.