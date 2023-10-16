هبوط محدود للأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

انعكس الصعود القياسي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم على حزمة الأسهم التي سجلت أعلى هبوط، لتشهد نسبة محدودة من التراجعات.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطًا اليوم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 8.11%، مغلقًا عند مستوى 33.990 جنيه، تلاه مباشرة سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريليك بنسبة 6.44%، مغلقا عند 4.500 جنيه، ثم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.17%، مغلقا عند 4.590 جنيه.

ورابعا جاء سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 4.29%، مغلقا عند 0.670 جنيه، ثم المصرية لنظم التعليم الحديث بنسبة 4%، مغلقا عند 0.192 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.48%، مغلقا عند مستوى 21032 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.50%، مغلقا عند مستوى 3807 نقاط، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 2.37%، مغلقا عند 5778 نقطة.