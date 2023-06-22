هبوط مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية 14% في أوروبا خلال 5 أشهر

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها أن مبيعاتهما المجمعة في أوروبا ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مايو، بحسب وكالة يونهاب.

وظلت مبيعات السيارات الكهربائية لشركتي صناعة السيارات دون تغيير تقريبا عند 11,458 وحدة في أوروبا الشهر الماضي من 11,453 وحدة قبل عام.

وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية لهما بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 56,958 وحدة في الفترة من يناير إلى مايو، وفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة للسيارات (ACEA).

وفي الشهر الماضي، باعت هيونداي وكيا ما مجموعه 97,081 سيارة في أوروبا، بزيادة طفيفة عن 96,979 وحدة قبل عام. لكن حصتها السوقية انخفضت إلى 8.7% في سوق سيارات الركاب الأوروبية من 10.2% خلال نفس الفترة، حسبما ذكرت الشركتان، نقلا عن بيانات من (ACEA).

وتشمل الموديلات الأكثر مبيعا في أوروبا سيارتي “توسان” و”كونا” الرياضيتين متعددتي الأغراض لشركة هيونداي موتور، وسيارة “سبورتاج” الرياضية متعددة الأغراض لشركة كيا.