هبوط مبيعات الشاحنات في مصر 66.5% خلال 4 أشهر (جراف)

هبطت مبيعات الشاحنات فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة 66.5% لتسجل 4 آلاف و367 مركبة، مقابل 13 ألفًا و24 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 70.8% لتصل إلى 3 آلاف و378 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 11 ألفًا و565 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 32.2% لتسجل 989 مركبة، مقابل 1459 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى:

شيفروليه تقتنص 64% من مبيعات الشاحنات

اقتنصت “شيفروليه” الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة بلغت 64% مسجلة نحو 2796 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

في حين صعدت “تويوتا” للمرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 9.7% بنحو 423 مركبة، تلتها “جي ام سي” فى المركز الثالث بنسبة 9.5% بإجمالى 415 شاحنة.

وجاءت “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.1% محققة بيع 352 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بنسبة 5.3% بنحو 230 مركبة.

واقتنصت «مرسيدس MCV» المرتبة السادسة بحصة سوقية 2.3% مسجلة بيع 101 شاحنة، تلتها “هيونداي” فى المركز السابع بنسبة 0.6% بواقع 25 وحدة.

واقتنصت “فولفو” المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.3% مسجلة نحو 15 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

مبيعات شاحنات «البيك أب» تتراجع 69%.. و«شيفروليه» تهيمن على قطاع النقل

تراجعت مبيعات شاحنات «البيك أب» في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، لتسجل 2727 مركبة، مقابل 8 آلاف و797 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقًا لـ«أميك»، هيمنت “شيفروليه” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر بنسبة 69.2% بعدما تمكنت من تسويق 1887 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 2727 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

فى المقابل صعدت “تويوتا” للمرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 16% مسجلة بيع 423 مركبة.

وجاءت “جي ام سي” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 15% بنحو 415 شاحنة، أعقبتها «جريت وول» فى المركز الرابع بواقع مركبتين فقط.

مبيعات الشاحنات المتوسطة تهبط 58%.. و«شيفروليه الجامبو» تقتنص 73% من المبيعات

هبطت مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى لتصل إلي 1112 مركبة ، مقارنة بنحو 2689 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق،بنسبة 58%.

واقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة 79% مسجلة بيع 885 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1122 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وحلّت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 20% مسجلة بيع 226 شاحنة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 1% بإجمالى بيع 11 مركبة.