أعلنت شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة تباطؤ المبيعات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تضررت الصناعة بأكملها بسبب نقص الرقائق وتعطل سلاسل الإمدادات. وتفوقت شركة تويوتا اليابانية، التي طغت على جنرال موتورز في العام 2021 باعتبارها صانع السيارات الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة، على الشركة في الربع الأول بسبب زيادة الطلب على سيارات لكزس الهجينة والكهربائية.

وسجلت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية وكيار موتورز، ومازدا موتور كورب انخفاضًا في إجمالي مبيعات السيارات الفصلية في الولايات المتحدة.

وقالت هيونداي إن مبيعات التجزئة للسيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 241%، في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالعام السابق.

وقال راندي باركر، النائب الأول لرئيس شركة هيونداي للمبيعات بالولايات المتحدة: “إذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة، فسيستمر ذلك في دفع المستهلكين نحو التكنولوجيا الخضراء”.

من جهتها قالت جيسيكا كالدويل، المديرة التنفيذية للإحصاءات في إدموندز: “كانت أسعار الغاز المرتفعة في صدارة اهتمامات المستهلكين في مارس، لكن نقص المخزون هو ما أدى في النهاية إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الربع الأول”.

وقالت إن مشكلات المخزون ستستمر حتى نهاية العام؛ لأن الغزو الروسي لأوكرانيا سيزيد تحديات سلسلة الإمدادات.

وقال جاك هوليس، نائب الرئيس الأول لـ”تويورتا” لعمليات السيارات في أمريكا الشمالية، إنه لا يتوقع حدوث تحول كبير وطويل الأجل في سوق السيارات الأمريكية- حيث حوالي ثلاثة أرباع السيارات الجديدة المبيعة هي شاحنات وسيارات دفع رباعي.

وتوقفت مبيعات بعض سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الكبيرة. وأعلنت جنرال موتورز أن مبيعات أكبر وأغلى سيارات الدفع الرباعي لديها، شيفروليه سوبربان، جي إم سي يوكون وكاديلاك إسكاليد، ارتفعت خلال الربع مقارنة بالعام الماضي.

وقالت جنرال موتورز ومقرها ديترويت إن المبيعات الفصلية تراجعت بنسبة 20.1% إلى 512846 سيارة، وانخفضت أسهمها بنسبة 1.8%.

وأوضحت جنرال موتورز إن تحسن إمدادات أشباه الموصلات ساعد في الإنتاج في هذا الربع، لكنها تتوقع أن يظل المخزون منخفضًا نسبيًّا على مدار العام بسبب ارتفاع الطلب. يتم تشجيع صانعي السيارات من خلال سوق العمل القوي في الولايات المتحدة.

قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالشركة، في بيان، إنه “عادةً ما يُترجم الاقتصاد الأمريكي بهذه القوة إلى مبيعات سيارات خفيفة في نطاق 17 مليونًا”.

وبلغت مبيعات السيارات الأمريكية الجديدة في مارس 1.25 مليون، بمعدل مبيعات سنوي بلغ 13.33 مليون، وفقًا للتقديرات الصادرة عن مؤسسة Wards Intelligence.