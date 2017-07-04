هبوط مبيعات السيارات بألمانيا 8.58% خلال النصف الأول

خالد بدر الدين: أعلنت اليوم الثلاثاء رابطة موزعى السيارات الألمانية VDA عن هبوط مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية بأكثر من 8.58% خلال النصف الأول من العام الجارى لتنزل إلى حوالى 401 ألف و160 وحدة. وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية تراجعت بحوالى 8.61% خلال شهر يوني

خالد بدر الدين:

أعلنت اليوم الثلاثاء رابطة موزعى السيارات الألمانية VDA عن هبوط مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية بأكثر من 8.58% خلال النصف الأول من العام الجارى لتنزل إلى حوالى 401 ألف و160 وحدة.

وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية تراجعت بحوالى 8.61% خلال شهر يونيو الماضى، لتنخفض إلى حوالى 83 ألف و660 مركبة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وتتوقع رابطة VDA انخفاض إنتاج السيارات المحلية فى ألمانيا بحوالى 2% خلال العام الجارى لينخفض إلى 5.6 مليون وحدة وكذلك هبوط التصدير بنفس النسبة لينزل إلى حوالى 4.3 مليون وحدة.