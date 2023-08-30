هبوط مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 45% خلال يوليو الماضي

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال يوليو الماضى، بنسبة 45% لتسجل 4 آلاف و932 وحدة، مقارنة بنحو 8 آلاف و893 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدر «شيري» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال يوليو الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 15% بإجمالى نحو 722 مركبة.

وحلت «هيونداي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% مسجلة بيع 707 مركبات، تلتها «إم جي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14% بنحو 680 وحدة.

وجاءت «كيا» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 10% بواقع 505 وحدات، أعقبتها «نيسان» في المركز الخامس بحصة قدرها 8% بإجمالى نحو 398 مركبة.

وحصدت «تويوتا» المرتبة السادسة بحصة سوقية 8% بإجمالى 391 مركبة، تلتها «بي واي دي» في المركز السابع بنسبة 7% محققة بيع 358 وحدة.

وتمركزت «أوبل» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4% مسجلة نحو 220 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز التاسع بنسبة 4% بواقع 181 مركبة.

واقتنصت «ستروين» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من اقتناص حصة سوقية 3% مسجلة نحو 150 سيارة خلال يوليو الماضى.