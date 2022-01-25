هبوط مبيعات السيارات الجديدة في اليابان لأقل من 5 مليون وحدة

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في اليابان إلى أقل من 5 ملايين للعام الثاني على التوالي حيث اضطرت شركات تصنيع السيارات إلى إعادة جدولة الإنتاج وتأجيل إصدار الموديلات الجديدة بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات، حسبما ذكر موقع Nippon.com الياباني.

وتُظهر تغييرات المبيعات الشهرية، عند مقارنتها بالفترات نفسها من العام السابق، انخفاضًا عامًا بعد عام خلال النصف الثاني من العام. بينما ينمو الطلب، مما يؤدي إلى انخفاضات أقل، لتظل الشكوك قائمة في العام 2022، مثل الانتشار العالمي المستمر لمتحور اوميكرون من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

تُظهر الإحصاءات الصادرة عن جمعية تجار السيارات اليابانية ورابطة السيارات الصغيرة اليابانية أنه تم بيع 4،448،340 سيارة جديدة في المجموع في البلاد في عام 2021، بانخفاض 3.3٪ على أساس سنوي والعام الثالث على التوالي الذي انخفضت فيه الأرقام.

وقد أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات والآثار المستمرة لوباء كورونا في جنوب شرقي آسيا إلى حدوث تأخير في توريد قطع الغيار وإعادة جدولة الإنتاج أو خفضه.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تقل فيها المبيعات عن 5 ملايين سيارة.

كما انخفضت المبيعات في سوق السيارات الرئيسي (trokusha) بنسبة 2.9٪ من عام 2021 إلى 2،795،818. وتراجع مبيعات السيارات الصغيرة بنسبة 3.8٪ لتصل إلى 1،652،522، وهو ما يمثل 37.2٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في عام 2021.

بينما ينمو الطلب، مما يؤدي إلى انخفاضات أقل ، تظل الشكوك قائمة في عام 2022 ، مثل الانتشار العالمي المستمر لمتحور أوميكرون وارتفاع أسعار النفط الخام.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر354 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8ر9 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 354 مليونا و 717 ألف حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 604 آلاف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 828 مليون جرعة.