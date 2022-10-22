هبوط مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1.4% في سبتمبر

هبطت مبيعات التجزئة في في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، إذ انخفضت بنسبة 1.4% متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل ارتفاع في الأسعار، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن بيانات سبتمبر تأثرت أيضا بعطلة عامة خلال جنازة الملكة الراحلة إليزابيث عندما أغلقت الكثير من متاجر التجزئة أبوابها.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.5%، وباستثناء وقود السيارات، فقد هبطت المبيعات 1.5 % عن أغسطس.

ويعمل المستهلكون على تقييد نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم لعشرة بالمئة، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023 بعدما ألغى وزير المالية جيريمي هانت تخفيضات ضريبية سبق أن خططت لها رئيسة الوزراء ليز تراس، وأعلنت تراس يوم الخميس استقالتها.

وأظهر استطلاع نُشر أمس الأول الخميس أن ثقة المستهلكين لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجد الأُسر نفسها مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع التضخم وفوضى السياسة في بريطانيا.

وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي المبيعات تراجع على أساس سنوي 6.9%.

وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني ( 22.37 مليار دولار) في سبتمبر ارتفاعا من 17.1 مليار التي توقعها خبراء استطلعت رويترز آراءهم.