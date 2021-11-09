هبوط مؤشر نيكي لنتائج أعمال مخيبة للآمال وقوة الين مقابل الدولار

قفزت أسعار أسهم شركة سوفتبنك بأكثر من 10.5% ليكون أكبر الشركات الرابحة على مؤشر نيكي فى بورصة طوكيو اليوم.

هبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 0.75% في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة طوكيو لينزل إلى 29 ألفا و285 نقطة بسبب ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بما يزيد عن 0.8% ليتراجع إلى حوالي 2019 نقطة بسبب نتائج أعمال الشركات المخيبة للآمال خلال الربع الماضي، ولكن انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا بقيادة سوفتبنك قلصت من الخسائر.

وقفزت أسعار أسهم شركة سوفتبنك بأكثر من 10.5% ليكون أكبر الشركات الرابحة على مؤشر نيكي فى بورصة طوكيو اليوم.

وصعدت أسعار أسهم شركة DLE لتطبيقات الموبايلات السمارت بحوالى 15.4% بعد الإعلان عن نتائج مالية للربع الثالث والتى فاقت التوقعات.

وارتفعت أيضا أسعار أسهم شركة انترنت انيشيتيف 8% بعد أن حسنت شركة SMBC نيكو تقييم أسهمها ورفعت سعرها المستهدف لأسهمها.

انتعاش مؤشرتوبيكس بفضل شركة سوفتبنك وتقليل خسائر مؤشر نيكي

وانتعش مؤشر توبيكس بعد أن أعلنت شركة سوفتبنك عن إعادة شراء أسهم لها بقيمة 10 تريليونات ين (8.8 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة سوفتبنك قللت من خسائر مؤشر طوكيو اليوم لأنها أكدت على شراء حوالى 15% من أسهمها.

ويضم مؤشر نيكي 225 شركة هبطت أسعار أسهم 184 شركة منها اليوم بينما كسبت أسعار أسهم 39 شركة فقط.

وكان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الوحيد الذى حقق مكاسب بين القطاعات الصناعية المختلفة التى يضمها مؤشرا نيكي وتوبيكس ببورصة طوكيو.

وتراجع المؤشر اليابانى بسبب قوة الين حيث بلغ 112.73 مقابل الدولار الأمريكي مما يقلل من مكاسب الشركات اليابانية المصدرة لمنتجاتها.

وهبطت أسعار أسهم شركة كاواساكى خيفى اندستريز بأكثر من 9% لتصبح صاحبة أسوأ أداء بين الشركات المدرجة على مؤشر نيكي.

وانخفضت أيضا أسعار أسهم شركات فوجيكورا بحوالى 6.6% و يونيكلو للملابس 3% و تويوتا موتور 1.6% و سونى للإلكترونيات 0.97%.

ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع مؤشر توبيكس لتصاعد مكاسب شركات التكنولوجيا وكذلك مؤشر نيكي ليصل إلى 29 ألف و500 نقطة.

وكانت أسعار الأسهم اليابانية تراجعت في ختام آخر جلسات الأسبوع الماضى متأثرة بالشكوك حول توقعات النتائج المالية لشركاتها للربع الماضى.

ولكن أسعار أسهم شركات التكنولوجيا حققت مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك الأمريكى الذى تغلب عليه أشهم شركات قطاع التكنولوجيا.