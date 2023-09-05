هبوط مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 56.6 نقطة في أغسطس

هبط مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله – الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية – إلى 56.6 نقطة في أغسطس 2023، حسبما أورد موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

ووفقا للمؤشر، شهد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تحسناً في ظروف التشغيل في شهر أغسطس، ومع ذلك فإن التحسن كان الأبطأ منذ عام تقريباً، حيث تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة، فيما أشارت الشركات إلى أن الضغوط التنافسية أعاقت نمو المبيعات، مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي وظروف الطلب المواتية.

وأوضح أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في شهر أغسطس، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول 2020، كما أدت إلى عدم تغير أسعار البيع إلا قليلاً على الرغم من ارتفاع أعباء التكلفة، واستمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.

وتراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة حيث تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال شهر يونيو، وربطت الشركات ارتفاع المبيعات بزيادة طلب العملاء وزيادة الاستثمار.