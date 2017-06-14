هبوط مؤشر قطاع البترول 1.6% والبنوك 1.3% فى أوروبا

خالد بدر الدين تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع البترول الذى هوى مؤشره بأكثر من 1.6% بسبب انخفاض أسعار النفط، وكذلك مؤشر قطاع البنوك هبط بحوالى 1.3% نتيجة بيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف المستثمرين من الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية،

خالد بدر الدين



تراجعت أسعار الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع البترول الذى هوى مؤشره بأكثر من 1.6% بسبب انخفاض أسعار النفط، وكذلك مؤشر قطاع البنوك هبط بحوالى 1.3% نتيجة بيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف المستثمرين من الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر قطاع البترول الأوروبى تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 6 شهور مع هبوط أسعار الخام إلى حوالى 47 دولارًا للبرميل لتسجل أدنى مستوى لها منذ 5 أسابيع بعد صدور بيانات أسبوعية تُظهر زيادة غير متوقَّعة بمخزونات البنزين الأمريكية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية في ثلاثة شهور، ليؤكد استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف، كما أعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.

ورفع القرار سعر فائدة الأموال الفيدرالية وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي بمقدار ربع نقطة مئوية ليزداد من حوالى 1.00% إلى 1.25% مع استمرار اتجاهه لرفع سعر الفائدة في أول دورة لتضييق الائتمان منذ أكثر من عشر سنوات.