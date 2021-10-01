هبوط مؤشر «ستوكس 600» 3.4% في سبتمبر بعد مكاسب 7 أشهر

هبط مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بأكثر من 3.4% خلال شهر سبتمبر، بعد مكاسب استمرت 7 شهور متتالية بسبب الارتفاع في عوائد السندات الحكومية الذى دفع المستثمرين للتخارج من قطاعات مرتفعة النمو مثل شركات التكنولوجيا، غير أن أسعار أسهم الشركات الأوروبية أغلقت دون تغير يذكر فى ختام تعاملات الخميس آخر يوم فى سبتمبر.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 خلال شهر سبتمبر بسبب خسائر قطاع السفر والترفيه وسط مخاوف بخصوص تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر ستوكس 600 لم يتغير بختام 30 سبتمبر، لأن خسائر قطاع السفر والترفيه قلصت مكاسب التعدين.

وصعدت أسعار أسهم شركات التعدين حوالى 2 % بنهاية شهر سبتمبر، ولكنها لم تؤثر بنسبة هبوط مؤشر أسهم الشركات الأوروبية.

هبوط مؤشر ستوكس 600 لانخفاض ثقة المستثمرين

وهوت معنويات المستثمرين خلال الشهر الماضى بسبب ظهور عدد متزايد من المخاطر التى قلصت مكاسب مؤشر أسهم الشركات الأوروبية الكبرى.

وتضم هذه المخاطر الموقف المائل للتشديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي واختناقات سلاسل الإمدادات والمشاكل المالية لشركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 حتى بالوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على استقرار الاقتصاد الأوروبي برغم انتشار وباء فيروس كورونا المميت.

وكانت أسعار أسهم الشركات الأوروبية انخفضت 2.2% يوم الثلاثاء الماضى لتسجل أدنى مستوى في أسبوع لتهاوي قطاع التكنولوجيا ومخاوف صينية.

وهوى مؤشر الشركات الأوروبية لأسعار الأسهم الأوروبية لينزل لأدنى مستوياته في أسبوع لارتفاع عوائد السندات الحكومية االذى أثر سلبا على أسعار أسهم شركات التكنولوجيا عالية النمو.

انخفاض المؤشر الأوروبى فى جلسة واحدة بأكبر نسبة منذ شهرين

ونزل مؤشر أسعار أسهم الشركات الأوروبية 2.2 % الثلاثاء الماضى في أكبر انخفاض في جلسة واحدة في أكثر من شهرين.

وقال محللون أن قفزة عوائد سندات الخزانة الأميركية أوضحت أن المستثمرين يتأهبون لأسعار فائدة أعلى ومخاطر تضخم لفترة طويلة قادمة.

وانخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا 4.8% لتبلغ أدنى مستوياتها بشهرين وظلت أسهم الشركات الأمريكية المناظرة بوول ستريت تشهد عمليات بيع.

وتتأثر أسهم شركات التكنولوجيا بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة لأن قيمتها تعتمد على الأرباح المستقبلية التي تهبط مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع أيضا مؤشر ستوكس 600 مع ظهور بيانات تؤكد تباطؤ نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية فى أغسطس للشهر السادس.

وتأثر أيضا مؤشر الأسهم الأوروبية سلبا بسبب أزمة وقود ببريطانيا و بعض دول أوروبا والصين لتشكل تهديدا متناميا للإنتاج والأرباح.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 2.1 % والمؤشر كاك 40 الفرنسي 2.2 % وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 %.