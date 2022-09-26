هبوط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي وارتفاع الأسهم الإيطالية

هبط مؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية نتيجة تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي على الرغم من تحقيق الأسهم الإيطالية مكاسب بعد فوز الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني في الانتخابات العامة بالبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر 0.3% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي بعد أن أدت الأرقام الخاصة بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى ركود اقتصادي وزادت من المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي صوب التشديد النقدي.

وهبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1% وقطاع التعدين 2.1% مع نزول أسعار النفط الخام والمعادن بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من تراجع الطلب نتيجة الركود العالمي المتوقع.

وتراجع مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1% قبل صدور البيانات عن معنويات الشركات في سبتمبر الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

ومع ذلك، ارتفع المؤشر الإيطالي 0.7% مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية بعد فوز تحالف يمين الوسط بأغلبية واضحة في مجلسي البرلمان بالانتخابات العامة الإيطالية.

وستراقب الأسواق المالية الأوروبية بعناية أولى تحركات ميلوني بدءا من اختيار الوزراء نظرا لماضيها المتشكك في أوروبا ومواقف حلفائها المتضاربة بشأن روسيا.