هبوط مؤشر ستوكس 50 للأسهم الأوروبية بقيادة شركات السياحة والطيران بسبب كورونا

تراجع مؤشر ستوكس 50 لكبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 2.66 %، أو ما يعادل 107 نقاط خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، لينخفض إلى حوالى 3929 نقطة، لتتراجع الأسهم الأوروبية، بقيادة أسهم شركات السياحة والطيران وسط مخاوف من أن السلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا الفتاك قد تقلص الطلب على الرحلات الجوية، وتؤدى لمزيد من تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي الحالي، ما جعل المستثمرين يتجهون لشراء السندات بدلًا من أسهم الشركات التى تتأثر سلبًا بمرض كوفيد 19.

وهبط مؤشر ستوكس 50 لكبرى الشركات الأوروبية بحوالى 1.2% خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر ستوكس 50 للأسهم الأوروبية هوى اليوم بقيادة مؤشر داكس الألماني الذى تجاوزت خسارته 2.6 %.

وجاءت خسارة مؤشر داكس للشركات الألمانية الكبرى بسبب فيروس كورونا، وكذلك بسبب الفيضانات التى لم تشهدها منذ حوالى 50 سنة.

وتراجع مؤشر ستوكس 50 مع هبوط مؤشر كاك 40 الفرنسي بحوالى 2.54 % ومؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.34 %.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 لكبرى الشركات، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس كورونا، الذى أطاح بالتفاؤل لاستئناف الأنشطة الاقتصادية البريطانية.

انخفاض بورصات كبرى الدول التى يضمها مؤشر ستوكس 50

وانخفضت كبرى المؤشرات التي ضمها مؤشر ستوكس 50 ومنها آيبكس 35 للشركات الإسبانية الكبرى الذى خسر حوالى 2.4 % اليوم.

وقادت شركات الطيران والسياحة والترفيه خسائر الشركات الكبرى المدرجة على مؤشر ستوكس 50 لكبرى الشركات الأوروبية بخسارتها 2.3 %.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت يوم الجمعة إنها ألغت تخفيفًا مرتقبا لقواعد الحجر الصحي المرتبطة بكوفيد-19 للمسافرين من فرنسا.

وتراجعت أسعار أسهم الشركات البريطانية كارنيفال للرحلات البحرية وإيزي جيت وIAG للطيران بما يتراوح بين 4 % و6.5 بالتعاملات المبكرة.

وهبطت أسعار أسهم شركات بترول عالمية مثل BP البريطانية ورويال داتش شل 2% لانخفاض أسعار البترول لاتفاق أوبك+ لزيادة الإنتاج.

وتتصدر فرنسا دول أوروبا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المميت والتى بلغ عددها ما يزيد على 5.9 مليون شخص.

وتأتى بريطانيا فى المركز الثانى بعدد الإصابات بمرض كوفيد 19 بأكثر من 5.5 مليون حالة، وبعدها أسبانيا 4.1 مليون إصابة.