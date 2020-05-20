هبوط مؤشر ستاندر آند بورز 500 وسط التشكيك في فاعلية لقاح كوفيد-19

تراجع مؤشر ستاندر آند بورز 500 في ختام تعاملات الثلاثاء وسط التشكيك في فاعلية لقاح لعلاج كوفيد-19 من إنتاج شركة مودرنا. وتسببت الشكوك في محو المكاسب المتواضعة التي حققها المؤشر الاسترشادي.

التشكيك في فاعلية لقاح لعلاج كوفيد-19

وهبطت أسهم شركة مودرنا بنسبة 10% بعد صدور التقرير الذي شكك في صلاحية نتائج التجارب المبكرة للقاح الذي أعلنت عنه الشركة يوم الإثنين.

وصعدت الأسهم في بداية التعاملات بدعم من إقبال المستثمرين على استخلاص المعلومات من حزمة نتائج مختلطة صدرت عن كبرى شركات بيع التجزئة.

وهبطت أسهم شركة هوم ديبوت بعد أن سجلت أرباحا فصلية تقل عن التقديرات بفعل صعود التكاليف.

وهبطت أسهم شركة Kohl لتشغيل المتاجر بعد أن أوردت تسجيلها خسائر أكبر من التقديرات.

ومقابل هذا، سجلت شركة وولمارت إيرادات وأرباح فصلية فاقت التوقعات بدعم من صعود مبيعاتها عبر الانترنت، وذلك بدعم من إقبال المستهلكين على تخزين السلع الأساسية استعدادا للعزل العام.

وهبطت أسهم الشركة في الختام بعد صعودها بنسبة 3.4% في بداية التعاملات.

وقفزت أسهم شركة ادفنسد اوتو بارتس لصناعة السيارات بعد أن قالت الشركة أن مبيعات المتجر الواحد تحسنت بشكل ملحوظ في بداية الربع الثاني.

المحفزات تنعش المؤشر

وساعدت المحفزات المالية والنقدية المقدرة بتريليونات الدولارات على إنعاش مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 35% صعودا من القيعان التي بلغها يوم 23 مارس.

وصعد المؤشر بأكثر من 3% يوم الإثنين بدعم من أنباء التوصل لعقار لعلاج مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة مودرنا.

وكذلك بدعم من تعهد محافظ البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بدعم الاقتصاد عند الضرورة لحين انتهاء الأزمة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.56% لينهي الجلسة عند مستوى 24,213.76 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 1.03% ليصل إلى 2,923.48 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52% ليصل إلى 9,186.97 نقطة.

