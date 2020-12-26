هبوط مؤشرات معظم البورصات العربية الأسبوع الماضي لظهور طفرة فيروس كورونا

بدأت دبي حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتك مجانا الأربعاء لتنضم للسعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ استخدام اللقاح.

تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأسبوع الماضي بنسب متفاوتة بقيادة البورصة المصرية بعد أحجام تداول متواضعة في ظل غياب كثير من المستثمرين الأجانب بسبب عطلات عيد الميلاد ووسط الموجة الثانية من اجتياح مرض كوفيد 19وظهور طفرة من فيروس كورونا فى بريطانيا وإيطاليا ليصل إجمالى الإصابات ما يزيد عن 80 مليون حالة على مستوى العالم وأكثر من 1.75 مليون ضحية.

و هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية الرئيسية ومنها مؤشر تداول أسهم جميع الأسهم السعودية بحوالى 0.1 % فقط الأسبوع الماضى.

وذكرت شبكة CNBC أن مؤشر بورصة الرياض هبط بقيادة البنوك ومنها مصرف الراجحي 0.7 % والأهلي التجاري 0.8 %.

وانخفضت صادرات السعودية النفطية في أكتوبر الماضى 18.9 مليار ريال (5.04 مليار دولار) بما يعادل 30 % من إجمالى الصادرات.

من المتوقع استمرار انخفاض مؤشرات الأسواق وانكماش اقتصاد المملكة 5 % بسبب تداعيات وباء كورونا

ومن المتوقع انكماش اقتصاد المملكة 5 % بسبب تداعيات وباء كورونا وهبوط أسعار البترول بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتكبد المؤشر الرئيسي لسوق مال دبي العام حوالى 0.9% الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين متتالين من المكاسب برغم انتعاش سوق العقارات.

التطعيم ضد مرض كوفيد 19

بدأت دبي حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتك مجانا الأربعاء لتنضم للسعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ استخدام اللقاح.

و تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مال أبو ظبى العام بنحو 0.2% الأسبوع الماضي لخسائر أسهم البنوك وسط الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وهبط مؤشر أبوظبى لهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5 % وانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1 %.

وحقق مؤشر بورصة الدوجة فقط مكاسب الأسبوع الماضى بارتفاعه بحوالى 0.6% بينما أغلقت سوق البحرين بآخر جلستين في عطلة عامة.

ولم يتمكن المؤشر الرئيسى EGX30 للبورصة المصرية من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، ليهبط الأسبوع الماضي بنحو 1.5%.

وانخفض مؤشر السوق السبعيني EGX70 للأسهم الصغير والمتوسطة، 0.52% مغلقا عند 2055 نقطة ومؤشر EGX100 بنسبة 0.91%، عند 2974 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية أسبوعها الماضي متأثرة بالأنباء السيئة لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد حالات الإصابة.

وانعكس ظهور طفرة من الفيروس على رأس المال السوقي ليفقد 18.5 مليار جنيه، وخسارة مؤشر EGX30 1.5% عند 10683 نقطة.