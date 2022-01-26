هبوط مؤشرات البورصة يخيم على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

استكملت وثائق صناديق الاستثمار الهبوط الجماعى فى تعاملات -الأسبوع الماضى– للأسبوع الثانى، لتعكس انخفاض مؤشرات البورصة.

فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تراجع جماعى، بعدما هبط المؤشر الرئيسى «EGX30» نحو %2.34، مسجلا 11732 نقطة.

وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.14، مسجلا 2208 نقاط، كما انخفض مؤشر” EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة %1.4، عند 3231 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى %1.5 بما يعادل نحو 11.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.9 مليار، مقابل 768.4 مليار الأسبوع السابق له.

«مصر الخير» أقل الخاسرين في «المتوازنة»

وسيطر التراجع على جميع وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – وتمكن صندوق “مصر الخير” من تقدم الصناديق الأدنى تأثرا بالهبوط، بنسبة تراجع %0.11 ليصل سعر وثيقته إلى 14.22 جنيه.

وهبطت وثائق صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» نحو %0.46، ليحصد المركز الثانى بين الأقل هبوطا وبلغ سعر وثيقته 252.01 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، بالمركز الثالث بنسبة هبوط %0.66 وبسعر 13.64 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الرابع بين الأقل هبوطا جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بنحو %1.03 وبقيمة 284.75 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الخامس بتراجع %1.05 وبقيمة 367.89 جنيه للوثيقة.

«نماء» يتقدم محاولات للنجاة في «الأسهم»

وتأثرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأوراق المالية بهبوط مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، لتتجه بدورها نحو التراجع الجماعى.

وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» على رأس الصناديق الأقل تأثرا بهبوط البورصة، إذ سجل انخفاضا بـ %1.05 لتصل سعر وثيقته إلى 16.76 جنيه، لحقه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” بالمركز الثانى بهبوط %1.15 وبسعر 134.13 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى مسجلا تراجعا بنسبة %1.22 ليصل سعر وثيقته إلى 137.47 جنيه، تلاه صندوق بنك بايونيرز «الرائد» فى المركز الرابع بهبوط %1.32 وبسعر 86.66 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الأهلى الثالث بـ %1.33، وبقيمة 136.6 جنيه للوثيقة.

«يومي» يقتنص قمة «النقدية»

واستكملت -الصناديق النقدية- التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وحقق صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.198 ليقتنص المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 437.93 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر النقدى بالمركز الثانى بارتفاع %0.182 وبقيمة 53.7 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحصد صندوق إن آى كابيتال «سيولة» المركز الثالث بارتفاع %0.179 وبقيمة 10.92 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد»، فى المركز الرابع بـ %0.177 وبقيمة 33.23 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك الإسكان والتعمير «موارد» بنسبة ارتفاع %0.177 وبسعر 32.74 جنيه للوثيقة.

و«الأهلى الثامن » الأكثر ارتفاعا بـ «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، كعادتها.

وحل صندوق البنك الأهلى الثامن فى الصدارة بأعلى نسبة صعود بلغت %0.20 ليصل سعر وثيقته إلى 1907.83 جنيه، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، المركز الثانى بـ %0.199 ليسجل 28.98 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثالث بارتفاع %0.197 وبقيمة 357.09 جنيه للوثيقة.

«بشائر» أفضل المتراجعين في «الإسلامية»

وتراجعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا – الأسبوع الماضى – بنسب تراوحت مابين %1.1 إلى %2.

وتمكن الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» من تكبد أقل نسبة تراجع بين الإسلامية، بلغت %1.15 ليتصدر قائمة الأدنى هبوطًا وبلغ سعر وثيقته 84.86 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» فى المركز الثانى بنسبة هبوط %1.4، وبسعر 19.37 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل – التجارى الدولى «أمان» بتراجع %1.41 وبسعر 106.49 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الرابع بتراجع %1.45 وبقيمة 15.83 جنيه للوثيقة.

وتراجعت وثائق صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «سنابل» بـ %1.62 لتصل إلى 137.77 جنيه للوثيقة، فى المركز الخامس بقائمة الأقل تأثرا بالهبوط.

وعلى صعيد مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – واحتل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.163، مسجلا 275.69 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.161، وبقيمة 124.05 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.135 ليصل سعر الوثيقة إلى 204.46 جنيه.

وانخفضت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» أقل نسبة هبوط بـ %0.96 لتصل إلى 154.01جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بهبوط %1.23 لتسجل 100.17 جنيه.

تقهقر «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وحل التراجع بوثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB” الثانى أقل نسبة تراجع بـ %1.83، لتصل إلى 132.04 جنيه للوثيقة، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %1.9 وبسعر 179.95 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.16، ليصل سعر الوثيقة إلى 220.41 جنيه.

وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» أقل نسبة تراجع بـ %0.04، لتصل إلى 17.14 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.2، لتصل إلى 546.42 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.