هبوط مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.78% عند مستوى 15042 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.41% عند مستوى 862 نقطة.…

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.78% عند مستوى 15042 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.41% عند مستوى 862 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 1.19% عند مستوى 2041 نقطة، وهبط «EGX50» بنسبة 1.84% عند مستوى 2690نقطة، وكذا نظيره العشرينى بنسبة 1.45% عند مستوى 14711 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 53.7 مليون جنيه، و32.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 47.4 مليون جنيه، و24.4 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه، و11.4 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 33 سهمًا من إجمالى 186 سهماً متداولاً، بينما هبط 122 وبقى 31 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مرشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.35% عند مستوى 15315 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 875 نقطة.