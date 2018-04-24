هبوط مؤشرات البورصة في ختام التعاملات باستثناء egx30

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى وسط اتجاه بيعى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% عند مستوى 18121نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 860 نقطة . وهبط المؤشر «EGX10

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.23% عند مستوى 18121نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30% عند مستوى 860 نقطة . وهبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% عند مستوى 2266 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.75% عند مستوى 3064 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.26% عند مستوى 18319نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 136.7 مليون جنيه و12.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 65.3 مليون جنيه و3.9 مليون جنيه و22.8 مليون جنيه و57.4مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 62 سهم من إجمالى 183سهما متداولا،بينما هبط 90 وبقى 31 دون تغير.

ومن المقرر أن تواصل البورصة جلسات التداول اعتبار من الخميس القادم نظرا لاجازة عيد تحرير سيناء غدا الأربعاء.