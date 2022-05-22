هبوط مؤشرات الأسهم السعودية في نهاية تداولات اليوم

أغلقت مؤشرات الأسهم في السعودية على انخفاض في نهاية تداولات اليوم الأحد، وسُجلت خسائر في قطاعات المواصلات والنقل، الطاقة والخدمات العامة والتأمين، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في نهاية التداولات في الرياض، سجل المؤشر العام السعودي انخفاضا عند 0.75%، ووصل خلال شهر إلى أدنى مستوى قياسي له.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في المؤشر العام السعودي، برز سهم مجموعة المملكة القابضة، وارتفعت قيمته 9.90% أو 0.90 نقطة وبلغ سعره 9.99 عند الإغلاق.

في المقابل، واصل سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات ارتفاعه عند 5.85% أو 10.00 نقطة وأغلق عند سعر 180.80، في حين سهم شركة القصيم القابضة للاستثمار زاد 5.73% أو 1.26 نقطة بسعر 23.24 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني منخفضا عند 10.00% أو 2.90 نقطة وتداول عند مستويات 26.10 عند الاغلاق.

وتراجع سهم شركة بروج للتأمين التعاوني (TADAWUL:8270) بمقدار 10.00% أو 2.38 نقطة عند سعر 21.42، أما سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية أغلق على هبوط عند 9.97% أو 9.70 نقطة بسعر 87.60.

وتجاوز عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً، عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في السوق المالية السعودية مع 163 مقابل 63، في حين 8 بقي دون تغيير.

وإرتفعت العقود الآجلة على عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر يوليو 0.42% أو 0.46 وأغلقت عند سعر $110.35 للبرميل.

وبالنسبة لتداول السلع الأخرى فقد حافظ على قيمته عقود نفط برنت تسليم شهر اغسطس 0.00% أو 0.00 ووصل الى سعر $109.99 للبرميل، وأما عقد شهر يونيو فيما يخص عقود الذهب قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.21% أو 3.90 نقطة، وأغلق بسعر $1,845.10 للأونصة.