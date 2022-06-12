هبوط قياسي لمبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال مايو

تراجعت مبيعات السيارات في المملكة المتحدة بمقدار الخمس في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق حيث استمر نقص أشباه الموصلات في الظهور وأثارت الصناعة مخاوف بشأن تأثير التضخم على السوق، حسبما ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية.

وانخفضت تسجيلات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 20.6٪ على أساس سنوي إلى 124.400 في ثاني أضعف شهر مايو منذ عام 1992، وفقا لجمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، في بريطانيا.

وواجه تجار السيارات الجديدة والمستعملة طلبًا قويا على المركبات منذ إعادة فتح مكاتب الوكلاء بعد عمليات الإغلاق الأولى لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العام 2020، والتي سمحت للأسر الأكثر ثراءً بتوفير المزيد.

ومع ذلك، لم تتمكن شركات صناعة السيارات من الاستفادة من الطلب بسبب الأزمة في سلاسل الإمدادات العالمية، حيث تستخدم أشباه الموصلات في صنع رقائق الكمبيوتر التي تتحكم في كل شيء من أنظمة الترفيه إلى مساحات الزجاج الأمامي وبطاريات السيارات التي تعاني من نقص في المعروض بشكل خاص.

وقال جيلسنجر إنتل الرئيس التنفيذي لشركة بات، الشهر الماضي إنه لا يتوقع أن ينتهي النقص حتى العام 2024 ، في وقت متأخر عما توقعته معظم شركات صناعة السيارات.

وتضمنت الأجزاء الأخرى التي تعاني من نقص في المعروض مجموعات الأسلاك، والمكونات البسيطة نسبيا التي تجمع معًا الكابلات المستخدمة للتحكم في الأنظمة المختلفة في السيارة.

واشترت العديد من شركات صناعة السيارات الأسلاك من أوكرانيا، حيث تعطل الإنتاج بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة تركز على توفير السيارات الكهربائية في الوقت الذي تحاول فيه تلبية لوائح انبعاثات الكربون المشددة.

واستحوذت السيارات الكهربائية على ما يقرب من خُمس إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في مايو، و 14٪ في العام حتى الآن مع رقم قياسي تم بيعه بلغ 92000.

بشكل عام، ظل سوق السيارات الجديدة في المملكة المتحدة أقل بمقدار الثلث تقريبا من مستوى ما قبل الوباء لعام 2019 على الرغم من جميع الطلبات على دفاتر الشركات المصنعة.

وتحذر صناعة السيارات من أن التضخم المرتفع يمكن أن يخنق الطلب على السيارات الجديدة في الأشهر المقبلة لأن المستهلكين لديهم أموال أقل للإنفاق ويصبحون أقل احتمالا للحصول على القروض الكبيرة التي تستخدم عادة لشراء سيارات جديدة.

وقالت سو روبنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد الوكلاء الوطنيين، وهي مجموعة ضغط أخرى، إن “ارتفاع تكلفة ضغوط المعيشة في المملكة المتحدة” أسهم أيضًا في “ضعف سوق السيارات الجديدة”، فضلاً عن نقص الرقائق.

وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لـ SMMT: “في شهر آخر مليء بالتحديات لسوق السيارات الجديدة، تواصل الصناعة محاربة النقص العالمي المستمر في قطع الغيار، مع تزايد امتصاص السيارة الكهربائية للبطارية لواحدة من النقاط المضيئة القليلة.

وأردف: “تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية يعني تجديد المركبات على طرقنا بوتيرة سريعة ، ولكن مع ارتفاع التضخم والضغط على دخل الأسرة، سيكون هذا صعبًا بشكل متزايد ما لم يكن لدى الشركات والمشترين من القطاع الخاص الثقة والتشجيع للقيام بذلك”.