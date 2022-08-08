هبوط قياسي لليرة التركية الإثنين رغم الدعم الروسي

هبطت أسعار الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين، قرب مستويات الـ18 ليرة للدولار والتي تعد أدنى مستوياتها منذ 20 ديسمبر 2021 حينما سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتراجعت الليرة التركية في حدود 0.3% نزولا إلى مستويات 17.9677 ليرة دولار. فتشهد منذ جلسة 28 يوليو الماضي، هبوطًا إلى مستويات الـ18 قبل أن تغلق دونها بنهاية التعاملات.

وانخفضت الليرة التركية من بداية أغسطس من مستويات 17.7 ليرة أمام الدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ18 ليرة للدولار، بينما تراجع من مستويات 13.1178 ليرة أمام الدولار بنهاية ديسمبر 2021 بتراجع حدود 37%.

نظام مير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى عودته من محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، إن خمسة بنوك تركية اعتمدت نظام المدفوعات الروسي “مير.”

وأضاف الرئيس التركي إن هناك تطورات جادة في ما يتعلق بالعمل الذي تقوم به البنوك التركية بشأن بطاقة مير الروسية، وأشار أن هذا مصدر ارتياح لكل من السياح الروس وتركيا.

وتابع أردوغان بأن الدفع بالروبل سيكون مصدرًا للدعم المالي لكل من روسيا وتركيا، مضيفًا أن محافظي البنكين المركزيين في البلدين التقيا أيضًا خلال الزيارة.

واتفق الرئيسان بوتين وأردوغان على البدء في الانتقال إلى الدفع الجزئي بالروبل مقابل الغاز الطبيعي في محادثات في سوتشي.

دعم روسي

قدمت روسيا لتركيا سيولة من النقد الأجنبي، عن طريق تحويل مليارات الدولارات إلى شركة تابعة لشركة روساتوم ومقرها تركيا، لاستكمال بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال أردوغان إنه سيزور محطة أكويو النووية، التي كانت محل جدل، بعد أن أقالت روساتوم الروسية الحكومية مقاولًا تركيًا كبيرًا، وأضاف أردوغان أن لا تركيا ولا روسيا ستقبلان تأجيل استكمال المحطة.

توقعات التضخم

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد في عام 2022، بينما ارتفعت أسعار التضخم في اسطنبول إلى حوالي 100%، طبقا لبيانات التضخم التركي خلال يوليو.

وصدرت بيانات التضخم التركي عن البنك المركزي والتي كشفت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي إلى مستويات 79.6 % مقابل توقعات بزيادة إلى 80.5%، بينما سجل التضخم خلال يونيو الماضي مستويات 78.62%.