هبوط قوى لمؤشرات البورصة فى التعاملات الصباحية

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعى قوى، وسط ضغط بيعى للمستثمرين المحليين وتراجع الأسهم القيادية وعلى رأسها جلوبال تيلكوم.وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسى 2.04% ليصل إلى 15516 نقطة، كما هبط "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.3% ليسجل مستوى 774 نقطة، و

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعى قوى، وسط ضغط بيعى للمستثمرين المحليين وتراجع الأسهم القيادية وعلى رأسها جلوبال تيلكوم.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسى 2.04% ليصل إلى 15516 نقطة، كما هبط “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.3% ليسجل مستوى 774 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 2.13% ليصل 1951 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى إذ تراجع المؤشر الثلاثينى 1.77% عند 15839 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.94% ليصل إلى 784 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا 2% عند مستوى 1993 نقطة.