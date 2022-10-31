هبوط قطاعي الطاقة والتعدين بالأسهم الأوروبية الإثنين

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية مدفوعة بانخفاض أسهم قطاعي الطاقة والتعدين، فيما يترقب المستثمرون قراءة التضخم الرئيسية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والتي من المحتمل أن تظهر ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في أكتوبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.1 % بعد إغلاقه على ارتفاع يوم الجمعة، فيما هبط مؤشر الطاقة 1.2 % والتعدين 0.7 % بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وتضررت أسعار النفط والمعادن بعد أن نشرت الصين بيانات أنشطة المصانع التي جاءت أضعف من المتوقع وبفعل المخاوف من أن يؤدي توسيع البلاد قيود مكافحة كوفيد-19 للإضرار بالطلب.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد عند 10.2 % في أكتوبر، فيما يرجح أن يؤدي إلى قراءة أخرى غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي، والذي يستهدف نمو الأسعار 2%.