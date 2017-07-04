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هبوط في أسعار الدولار بجميع بنوك مصر

شروق وليد: انخفض أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 في بنوك السوق المحلية. ويطرح بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لبيع الدولار مسجلا 18.05 جنيها، وكذلك يعرض التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.95 جنيها. جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محل
4 يوليو، 2017 4 يوليو، 2017

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شروق وليد:

انخفض أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 في بنوك السوق المحلية.

ويطرح بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لبيع الدولار مسجلا 18.05 جنيها، وكذلك يعرض التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.95 جنيها.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية، صباح اليوم:

أسعار صرف الدولار صباح الثلاثاء 4 يوليو 2017

البنك

شراء

بيع

الأهلى

17.86

17.96

مصر

17.87

17.95

القاهرة

17.86

17.96

التجارى الدولى

17.90

18.00

العربى الأفريقى الدولى

17.92

18.02

HSBC

17.90

18.02

QNB

17.86

17.96

الإسكندرية

17.90

18.00

أبو ظبى الإسلامى

17.92

18.02

  المصرف المتحد

17.85

17.95

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