هبوط في أسعار الدولار بجميع بنوك مصر

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شروق وليد: انخفض أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 في بنوك السوق المحلية. ويطرح بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لبيع الدولار مسجلا 18.05 جنيها، وكذلك يعرض التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.95 جنيها. جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محل

شروق وليد:

انخفض أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 في بنوك السوق المحلية.

ويطرح بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لبيع الدولار مسجلا 18.05 جنيها، وكذلك يعرض التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.95 جنيها.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية، صباح اليوم:



