هبوط عنيف لوثائق «صناديق الاستثمار» خلال تعاملات الأسبوع الماضى

تكبدت وثائق صناديق الاستثمار تراجعات كبرى، الأسبوع الماضى، تأثرًا بالأداء الهابط لمؤشرات البورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، انخفض مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» نحو 2% مسجلًا 11337 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.8% مسجلًا 2015 نقطة، كما هبط مؤشر “EGX100» الأوسع نطاقًا بـ6.35% عند 2972 نقطة.

وفقَد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 3.16% بما يعادل 23.2 مليار جنيه، ليغلق عند 710.4 مليار جنيه، مقابل 733.6 مليار جنيه؛ مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

«مصر الخير» الناجى الوحيد فى «المتوازنة»

واتجهت وثائق الصناديق المتوازنة نحو الهبوط القوى، الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق مصر الخير الذى استطاع الارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليصل سعر وثيقته إلى 14.27 جنيه.

وتكبد صندوق بنك مصر الأول أدنى نسبة هبوط بين الصناديق المتوازنة بنسبة بلغت 0.99% ليصل سعر وثيقته إلى 194.14 جنيه.

وحلّ صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» فى المركز الثانى بين الأقل هبوطًا بـ1.12% ليسجل 237.55 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» ثالثًا، بهبوط 1.18% وبقيمة 273.6 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بـ1.36% لتصل وثيقته إلى 347.37 جنيه، وخامسًا بنك الاستثمار العربى «سندى» بتراجع 1.43% مسجلًا 12.79 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الرائد» الأدنى تأثرًا في «الأسهم»

وألقى الأداء الهابط لمؤشرات البورصة بظلاله على وثائق صناديق الأسهم – الأسبوع الماضى – لتسجل بدورها تراجعات تراوحت ما بين 1.5 و4.5%.

وتصدَّر صندوق بايونيرز «الرائد» قائمة الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط، بعدما تراجعت وثيقته نحو 1.35% لتسجل 81.03 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ1.52% وبسعر 125.39 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» فى المركز الثالث بهبوط 1.77% وبقيمة 181.28 جنيه للوثيقة، ومن ثم جاء صندوق بنك مصر الثالث- فى المركز الرابع- بـ1.83% وبسعر 657.18 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق «MDI» الأول بـ1.89% وبقيمة 542.26 جنيه للوثيقة الواحدة.

على الجانب الآخر تكبّد صندوق «فاروس» أعلى نسبة انخفاض بلغت 4.59% لتسجل وثيقته 95 جنيهًا، تلاه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» فى المركز الثانى بـ3.94% وبسعر 123.5 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الأكثر هبوطًا، جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة 3.48%، وسجلت وثيقته 191.17 جنيه للوثيقة،

تلاه صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» فى المركز الرابع بـ3.4% وبقيمة 300.21 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك الأهلى الخامس بـ3.24% وبقيمة 10.74 جنيه للوثيقة.

«ثروة» على قمة «النقدية»

واستكملت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعي المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الأول بأعلى نسبة صعود بلغت 0.18% لتصل وثيقته إلى 283.84 جنيه، وحلّ صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المركز الثالث بـ0.18% وبقيمة 349.64 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث، المركز الثالث بارتفاع 0.179% وبقيمة 1088.07 جنيه للوثيقة، ولحقه صندوق بنك أبو ظبى الوطنى فى المركز الرابع بـ0.178% وبسعر 246.22 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق البنك الزراعى المصرى «الحصاد» خامسًا بـ0.178% ووصلت وثيقته إلى 32.7 جنيه.

و«المصرى» يتصدر «الدخل الثابت»

كما استكملت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، كعادتها، وتمكَّن صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» من تحقيق أعلى نسبة ارتفاع بـ0.45% ليتصدر الدخل الثابت، ووصلت وثيقته إلى 255.59 جنيه.

وحصد صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» المركز الثانى بـ0.21% وبلغ سعر وثيقته 368.7 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بارتفاع 0.19% وبقيمة 28.38 جنيه للوثيقة.

«الوفاق» الأقل ضررًا فى «الإسلامية»

واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية نحو الهبوط العنيف، الأسبوع الماضي، وسجل صندوق البنك الزراعى الصرى «الوفاق»، أقل نسبة تراجع بـ1.32% لتصل وثيقته إلى 14.53 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الصناديق الأقل هبوطًا جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان» بـ2.09% وبسعر 98.06 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» بالمركز الثالث بـ2.13% وسجلت وثيقته 128.27 جنيه.

وحلّ صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الرابع بنحو 2.27% لتصل وثيقته إلى 196.88 جنيه، وخامسًا جاء صندوق بنك مصر الرابع بـ2.49% ووصلت وثيقته إلى 87.7 جنيه.

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة 0.17% لتسجل 271.57 جنيه .

وجاء صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثانى بارتفاع 0.15% مسجلًا 122.26 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة 0.13% ليصل سعر الوثيقة إلى 201.97 جنيه.

كما ألقى الهبوط بظلاله على وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجل صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» أقل نسبة هبوط 0.17% لتصل وثيقته إلى 157.32جنيه، ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ4% ليصل سعر وثيقته إلى 96.49 جنيه.

الانخفاض يخيم على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وهبطت وثيقتا صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» تراجعًا بـ3.51%، لتصل إلى 165.64 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB” الثانى بـ3.58%، لتسجل 123.25 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ0.15% ليصل سعر الوثيقة إلى 217.42 جنيه.

وتراجعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» انخفاضًا بـ0.24% لتصل إلى 16.26 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ0.26% لتصل إلى 535.36 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الأوراق المالية فى تحديد أنواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الإجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسومًا على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقًا لدرجة المخاطرة على أساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافًا إليه اجمالى التوزيعات عن ثلاث السنوات المنتهية فى نهاية الأسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من 5-1.

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقلّ مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى الوقت نفسه تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال ثلاث السنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة دون حساب أثر التوزيعات.