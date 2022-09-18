هبوط عنيف للبورصة والأسهم تفقد 18 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3.13% ليسجل مستوى 9763 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.769% إلى 2114 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا 5.78% ليصل إلى 3036 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 18 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم ليغلق عند مستوى 676.6 مليار جنيه.

وتهيمن على البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى حالة من الترقب نتيجة اجتماعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، والفيدرالي الأمريكي الأربعاء القادم اللذين سيحددان مسار أسعار الفائدة محليا وعالميا.

وانتهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي للمؤشرات وخسائر لرأس المال السوقي، بضغط مبيعات أجنبية، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30″ بنسبة 1.82% مسجلًا 10079 نقطة، ونظيره “EGX70” بنحو 0.27% مغلقا عند 2267 نقطة و “EGX100” الأوسع نطاقا بحوالى 1.01% ليصل إلى 3223 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى الأسبوع الماضي 8.2 مليار جنيه، مسجلًا 702.6 مليار، مقارنة مع 694.4 مليار للأسبوع السابق عليه، وتراجعت التداولات إلى 13.3 مليار، مقابل 17 مليارا واقتنصت الأسهم 61.76% من التعاملات، بينما كان نصيب السندات 38.24% .