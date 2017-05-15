هبوط عنيف في أسعار البلطى.. والكيلو يسجل 23 جنيهًا

تراجعت أسعار الأسماك اليوم بالسوق المحلية بشكل كبير، إذ فقدت نحو 10 جنيهات فى كيلو البلطى، ليسجل 23 جنيها مقابل 33 مطلع الأسبوع، وتراوحت أسعار البورى بين 35 و40، مقابل 50، فيما استقر المكرونة عند 80 جنيها، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وعلى صعيد الدواجن، فقد استقرت الدواجن عند 33 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و32 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 160 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز.