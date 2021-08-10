هبوط عدد المسافرين على متن الاتحاد للطيران 71% خلال النصف الأول

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أنها قلصت خسائرها التشغيلية الأساسية بواقع 50% خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 400 مليون دولار، وإن مستوى السيولة عاد لمستويات ما قبل الجائحة.

خفض التكاليف التشغيلية 27 %

وذكرت وكالة رويترز أن الاتحاد للطيران ، المملوكة للحكومة الإماراتية ، خفضت التكاليف التشغيلية 27 % على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار، بعد أن سارعت بخطى تنفيذ خطة إعادة هيكلة سابقة على الجائحة في العام الماضي ، وساهم في ذلك خفض بنحو 40 % لعدد الطائرات التى تستخدمها الاتحاد للطيران.

وأوقفت الاتحاد للطيران تحليق طائرات من بينها 10 طائرات من طراز إيرباص إيه 380 العملاقة، كما أنها تستغني عن 19 طائرة بوينج 777-300.

الاتحاد تنقل مليون مسافر فى النصف الأول

ونقلت الاتحاد، التي قامت بتشغيل 64 طائرة في النصف الأول من العام، مليون مسافر بانخفاض 71.5 % عنه قبل عام ، وهبط متوسط إشغال للمقاعد 24.9 % مقابل 71 %.

انكماش الإيرادات التشغيلية 29.5 %

وانكمشت الإيرادات التشغيلية 29.5 % لتصل إلى 1.2 مليار دولار، بينما تحولت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين إلى تحقيق ربح 100 مليون دولار مقابل خسارة 100 مليون دولار قبل عام.

وعملت الاتحاد في ظل قيود أكثر صرامة مما يسري على شركات طيران أخرى في الإمارات منذ رفع حظر استمر شهورا على معظم الرحلات الدولية في النصف الثاني من 2020.

وتشترط أبوظبي، أكبر إمارات الدولة وعاصمتها، حاليا أن يخضع معظم المسافرين القادمين إليها من أرجاء العالم لحجر صحي لعدة أيام وتستثني فقط البعض من وجهات مختارة.

وفي دبي المجاورة، حيث مقر شركة طيران الإمارات يُطلب من معظم المسافرين الدوليين تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا دون حاجة للحجر الصحي.

الاتحاد للطيران تتكبد 1.7 مليار دولار خسائر تشغيلية في 2020

وتكبَّدت الاتحاد للطيران 1.7 مليار دولار خسائر تشغيلية أساسية في 2020، بما يزيد عن مثلي خسارة العام السابق 2019 التي بلغت 800 مليون دولار، بسبب تراجع الطلب، وتقليص الخدمة جراء الجائحة.

كما هوت إيرادات المسافرين 74 % إلى 1.2 مليار دولار بعدما نقلت 4.2 مليون مسافر فقط طوال العام الماضي بانخفاض 76%، في ظل تراجع أعداد الراغبين في السفر، وخفض القدرة الاستيعابية للرحلات في أعقاب الركود العالمي غير المسبوق على صعيد قطاع الطيران التجاري.

رئيس الاتحاد: جائحة كوفيد هزَّت الأساسات التي يقوم عليها قطاع الطيران

وفى تصريحات سابقة، قال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إنَّ جائحة كوفيد هزَّت الأساسات التي يقوم عليها قطاع الطيران.

لكنَّ الاتحاد اليوم في كامل جهوزيتها لتلعب دوراً أساسياً مع عودة العالم إلى السفر من جديد، خاصة أنَّها أوَّل شركة طيران يحصل كافة طياريها، وطواقم الضيافة لديها على التطعيم ضد كوفيد 19.

ونظراً للآثار الناجمة عن جائحة كوفيد، وما أعقبها من قيود على الرحلات والسفر، تمَّ تخفيض العدد الإجمالي للمسافرين بنسبة 64% خلال عام 2020 ليصل عدد المقاعد المتاحة لكلِّ كيلومتر إلى 37.5 مليار، ،

وتراجع معدَّل إشغال المقاعد إلى 52.9 %، بما يعادل 25.8 نقطة مئوية أقل مقارنة مع العام 2019.