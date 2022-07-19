هبوط عائدات الخدمات الاستثمارية لبنك جولدمان ساكس 41% بالربع الثاني

حذرت مجموعة بنك جولدمان ساكس ، أكبر بنك استثمارى فى العالم ، من أنها قد تبطئ التوظيف وتخفض النفقات ، مع تدهور التوقعات الاقتصادية ، بعد تسجيل تراجع بنسبة 48% في الأرباح الفصلية التي تجاوزت التوقعات بسبب المكاسب في قطاعى الدخل الثابت وتجارة السلع الأساسية، بحسب وكالة رويترز.

أثارت الزيادات في أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية ، التي تهدف إلى ترويض التضخم الجامح ، هزة في الأسواق المالية العالمية ، وأضعفت شهية الشركات للصفقات وجعلتها حذرة من عروض الاكتتاب فى الأسهم والسندات.

هبوط عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك جولدمان بنسبة 41% إلى 2.14 مليار دولار في الربع الثاني

وهبطت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك جولدمان بنسبة 41% إلى 2.14 مليار دولار في الربع الثاني ، مع انخفاض رسوم الاكتتاب في الأسهم والسندات ورسوم تقديم الاستشارات بشأن إدراجات الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ.

وقال المدير المالي دينيس كولمان للمحللين في مكالمة هاتفية : “نظرًا لبيئة التشغيل الصعبة ، فإننا نعيد فحص جميع خطط الإنفاق والاستثمار الآجلة لدينا عن كثب لضمان أفضل استخدام لمواردنا”.

تراجع صافي إيرادات بنك جولدمان ساكس 23% إلى 11.86 مليار دولار في الربع الثاني



وتراجع صافي إيرادات بنك جولدمان ساكس 23% إلى 11.86 مليار دولار في الربع الثاني وانخفضت الأرباح إلى النصف تقريبا إلى 2.8 مليار دولار أو 7.73 دولار للسهم.

وكانت إدارة الأصول نقطة ضعف أخرى ، حيث بلغ صافي الإيرادات 1.08 مليار دولار ، بانخفاض 79% عن الربع الثاني من عام 2021.

إدارة المستهلك والثروة لبنك جولدمان ساكس تسجل قفزة بنسبة 25% في صافي الإيرادات

سجلت إدارة المستهلك والثروة لبنك جولدمان ساكس قفزة بنسبة 25% في صافي الإيرادات لتصل إلى 2.18 مليار دولار ، مدفوعة برسوم الإدارة المرتفعة وأرصدة بطاقات الائتمان.

ومع ذلك ، إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض إلى مستوى يحد من الإنفاق الاستهلاكي ، فقد يتأثر الطلب على القروض.

واحتفظ بنك جولدمان بـ 667 مليون دولار لتغطية خسائر الائتمان ، مقارنة بمكاسب صافية قدرها 92 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت عائدات إدارة الأصول بنسبة 79% عن العام السابق إلى 1.08 مليار دولار، متجاوزة التقدير البالغ 924.4 مليون دولار. وقال البنك إن التراجع جاء من خسائر في الأسهم المتداولة علنا ​​ومكاسب أقل في حيازات الأسهم الخاصة.

وأشار البنك إلى أن “مخاوف الاقتصاد الكلي والحرب الطويلة في أوكرانيا استمرت في المساهمة في التقلبات في أسعار الأسهم العالمية وانتشار الائتمان على نطاق أوسع”.