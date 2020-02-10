هبوط طفيف لمؤشرات البورصة في ختام الإثنين بدفع مبيعات العرب

قيم التداولات على الأسهم في البورصة لم تتجاوز 546 مليون جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 546 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.91% إلى مستوى 13979 نقطة ، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 0.75% إلى مستوى 1268 نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.82% إلى 1393 نقطة، و egx50 بنسبة 1.11% إلى 1917 نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 01.07% إلى 16094 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 546 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 19.6 مليون جنيه و9.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 19 مليون جنيه ، و8.8 مليون جنيه و 358 ألف جنيه و1.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 39 سهما من إجمالى 168 سهم تداولا، بينما هبط 93 ، وبقى 36 دون تغير.

محللون يتوقعون صعود البورصة بدفع المصرية للاتصالات

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 466 مليون جنيه.

ويتوقع محللون اتجاه البورصة المصرية للصعود خلال تعاملات الأسبوع الحالي، يتخلله عمليات جنى أرباح ضعيفة، مع مواصلة سهم المصرية للاتصالات ارتفاعه، بتحفيز من أنباء صفقة تخارج فودافون العالمية، ما يدعم حركة السوق مجددًا.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع اتجاه المؤشر الثلاثينى عند مستويات 14200 و14350 نقطة، لافتا إلى أن المستوى الأخير قد تظهر عنده عمليات جنى أرباح قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن سهم المصرية للاتصالات شهد عمليات جنى أرباح الأسبوع الماضى عند مستويات 14.80 جنيه، منعته من مواصلة الصعود، موصيا بحماية الارباح عند مستوى 12.65 جنيه.

ولفت إلى أن مستهدفات مجموعة من الأسهم منها القلعة للاستشارات عند 2.80 جنيه، و طلعت مصطفى عند 9 جنيهات، ومصر الجديدة عند 21.80 جنيه.

خلال الأسبوع الماضي، استحوذت الأسهم على 24.25% من إجمالى تداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 75.75% وفقا للتقرير الأسبوعى الصادر عن البورصة.