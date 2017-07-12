هبوط طفيف لمؤشرات البورصة فى الختام باستثناء egx30

صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.04 % عند مستوى 13690نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% ليصل إلى 687 نقطة،كما هبط المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة 0.03% عند مستوى 1574 نقطة، وهبط نظيره EGX50 متساوى الأوزان، بنسبة 0.35% عند مستوى 2111 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.34% عند مستوى 12154 نقطة.

بلغت قيمة التداولات 916 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 23.6 مليون جنيه، و25.1مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب و الأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 28.8 جنيه، و3.9 مليون جنيه، ومليون جنيه، و10.9 مليون جنيه، و5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 44 سهم من إجمالى 182سهما متداولا، بينما هبط 114 سهما، وبقى 24 سهما دون تغير.

