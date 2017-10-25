هبوط طفيف لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين هبطت مؤشرات البورصة الرئيسية بشكل طفيف خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب. وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 13917نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% عند مستوى 773نقطة حتى ا

رجب عزالدين



هبطت مؤشرات البورصة الرئيسية بشكل طفيف خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 13917نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.28% عند مستوى 773نقطة حتى الساعة 12:45



وبلغت قيمة التداولات 524 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 22مليون جنيه و13مليون جنيه و30 ألف جنيه التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 10.5مليون جنيه و12 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 73 سهم من إجمالى 169 سهما متداولا،بينما هبط 70 وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات الاجنبية.