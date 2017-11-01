هبوط طفيف لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة -اليوم الأربعاء- على هبوط جماعى طفيف، لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والمصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 14277 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04 % عند مستوى 781 نقطة، وهبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20% عند 1764 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.39% عند مستوى 2522 نقطة، والمؤشر العشرينى بنسبة 0.67% عند مستوى 13502 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 15 مليون جنيه، و61 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفرد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء، بصافى قيم تداولات 35.7 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و55.4 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 52 سهمًا من إجمالى 186 سهماً متداولاً، بينما هبط 112 وبقى 22 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -أمس الثلاثاء- على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 14342 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24 % عند مستوى 781 نقطة.