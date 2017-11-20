هبوط طفيف لمؤشرات البورصة بالمنتصف.. والأجانب الأكثر بيعا



رجب عزالدين



هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 13728 نقطة، بينما هبط egx70 بـ0.24% عند 752 نقطة، حتى الساعة 11:45.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 227 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والأفراد العربية والأجانب للبيع بصافى 9 ملايين جنيه، و6 ملايين جنيه و93 ألف جنيه ومليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بصافى 9 ملايين جنيه، و7.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 35 سهما من إجمالى 146 متداولة، بينما هبط 79 وبقى 32 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط egx30 بنسبة 0.76% عند 13742 نقطة.