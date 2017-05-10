هبوط طفيف لمؤشرات البورصة باستثناء الرئيسي

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على هبوط طفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى صعد بنسبة 0.46% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% إلى 12993 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39% ليصل إلى 591 نقطة ،كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.29 % عند مستوى 1369 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.15% عند مستوى 2081 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى بنسبة 0.15 % عند مستوى 2081نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 61.9 مليون جنيه و48.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 49.5مليون جنيه و29.2 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه و27.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 56سهم من إجمالى 191سهما متداولا، بينما هبط 100 وبقى 35 دون تغير.

