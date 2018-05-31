هبوط طفيف للبورصة في مستهل تعاملات الخميس

مصطفى طلعتهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغط بيعي للمستثمرين المصريين.وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.55% ليصل إلى 16668 نقطة، كما هبط مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.49% إلى 843 نقطة، وامت التراجع إلى مؤشر "egx

مصطفى طلعت

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغط بيعي للمستثمرين المصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.55% ليصل إلى 16668 نقطة، كما هبط مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.49% إلى 843 نقطة، وامت التراجع إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 0.79% ليسجل مستوى 2142 نقطة.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد اختتمت تعاملات أمس على هبوط جماعي، اذ تراجع المؤشر الثلاثيني 1.44% عند مستوى 16860نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% إلى 847نقطة ، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا 1.12% ليصل إلى 2159 نقطة.