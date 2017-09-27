هبوط طفيف للبورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعي طفيف، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين.وبمرور نصف ساعة على التداولات، هبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.22% ليصل إلى 13674 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% عند 768 نقطة، وغمت

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط جماعي طفيف، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين.

وبمرور نصف ساعة على التداولات، هبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.22% ليصل إلى 13674 نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54% عند 768 نقطة، وغمتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 0.46% ليصل إلى 1700 نقطة.

يشار إلى أن البورصة قلصت مكاسبها بنهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، لينهي المؤشر الرئيسي تعاملاته عند 13704 نقاط، فيما أغلق مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة عند 772 نقطة صاعدا بنحو 0.22%، كما إرتفع نظيره اﻷوسع نطاقا بـ 0.24% عند 1707 نقطة.