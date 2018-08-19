هبوط طفيف للبورصة في افتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط طفيف ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15292نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% عند مستوى 739 نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المص

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط طفيف ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15292نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% عند مستوى 739 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.4% عند مستوى 15295نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 740 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.28 % عند مستوى 1899نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.1% عند مستوى 2523 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 0.33% عند مستوى 14931نقطة.