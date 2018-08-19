بورصة وشركات

هبوط طفيف للبورصة في افتتاح تعاملات الأحد

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط طفيف ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15292نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% عند مستوى 739  نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المص
11:11 ص, الأحد, 19 أغسطس 18 11:11 ص, الأحد, 19 أغسطس 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط طفيف ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15292نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% عند مستوى 739  نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.4% عند مستوى 15295نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 740 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.28 % عند مستوى 1899نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.1% عند مستوى 2523 نقطة، بينما  هبط العشرينى بنسبة 0.33%  عند مستوى 14931نقطة.

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