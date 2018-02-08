هبوط طفيف للبورصة في افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الخميس- على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08 % عند مستوى 15024 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 853 نقطة.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء،

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الخميس- على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08 % عند مستوى 15024 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 853 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود قوى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.17 % عند مستوى 15037 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.85% عند مستوى 854 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 1.40% عند مستوى 2038 نقطة، و«EGX50» بنسبة 2.15% عند مستوى 2653 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 2.72% عند مستوى 14808 نقطة.