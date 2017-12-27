هبوط طفيف للبورصة فى ختام جلسة متأرجحة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط طفيف لمؤشراتها بعد حالة من التأرجح استمرت طوال الجلسة وسط اتجاه بيعى للمصريين وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.12% عند مستوى 14904 نقطة. بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01 % عند

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط طفيف لمؤشراتها بعد حالة من التأرجح استمرت طوال الجلسة وسط اتجاه بيعى للمصريين



وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.12% عند مستوى 14904 نقطة.

بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01 % عند مستوى 826 نقطة، وهبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.02% عند مستوى 1961نقطة، وكذلك هبط الخمسينى بنسبة 0.15% عند مستوى 2556 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة طفيفة 0.03 % عند مستوى 14648 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 780 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الافراد المصريين والمؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 40 مليون جنيه و17.6 مليون جنيه و958 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات والعربية والاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 12.6 مليون جنيه و 8.4 مليون جنيه ألف جنيه و37.5 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 64 سهم من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 102 سهم وبقى 21 دون تغير.



وكانت البورصة المصرية اختتمت أمس تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.54% عند مستوى 14922 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19 % عند مستوى 826 نقطة.



