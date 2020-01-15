هبوط طفيف للبورصة فى التعاملات الصباحية

شهدت مؤشرات البورصة هبوطا جماعيا طفيفا في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع، بينما فضل المصريون والعرب الشراء.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.22% إلى مستوى 13726 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% إلى 530 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1377 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 48 مليون جنيه، وجرى التعامل على 82 سهماً ارتفع منها 25 ، وانخفضت أسعار 27 بينما استقرت أسعار 30 عند نفس مستويات إغلاق أمس.

يذكر أن البورصة قد اختتمت تعاملات أمس الثلاثاء، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات تجاوزت 763 مليون جنيه تقريبًا.

وصعد المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.42 % عند مستوى 13756 نقطة، بينما صعد egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66 % عند مستوى 530 نقطة.

وتوقع محللون فنيون اتجاهاً صعودياً للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ما يمكنها من استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضي التي تكبدتها على خلفية التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن استقرار مؤشرات البورصة في أعلى مستويات 13700 نقطة، سيدفعها نحو 14100 نقطة.

ونصحت “نعيم” المتعاملين في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها بالانتقائية، وأوصت بشراء سهم “الحديد والصلب المصرية”، موضحةً أنه تمكن من الارتداد لأعلى من مستوى دعم 1.90 جنيه.

ورجحت أن يسلك السهم اتجاهًا علويًا نحو 2.05 جنيه، بعد ذلك مستهدف 2.30 ثم 2.55 جنيه.