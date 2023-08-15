هبوط صادرات مصر من الأثاث النصف الأول من العام الجارى

تراجعت صادرات مصر من الأثاث بنسبة تصل إلى %8 خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل نحو 136 مليون دولار .

وكشفت مصادر مسئولة بالمجلس التصديرى للأثاث عن أن صادرات القطاع تراجعت خلال 6 شهور الأولى من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى سجلت 145 مليون دولار.

أوضحت المصادر أن انخفاض الصادرات يأتى على خلفية صعوبة تدبير الخامات فى بعض الأوقات بالتزامن مع المنافسة الشديدة من بعض الأسواق الخارجية مؤخراً.

وأضافت المصادر أن التحديات تتمثل أبرزها فى استيراد مستلزمات الانتاج، كما يسعى المجلس التصديرى لفتح أسواق جديدة خاصة العربية والأوروبية وزيادة نشاطه فى القائمة.

وقالت المصادر أن السعودية تستحوذ على الجزء الأكبر من صادرات مصر من الأثاث تليها الإمارات وأخيراً العراق ثم عدد من الدول العربية والأوروبية، فيما تسعى الشركات والمصانع للعمل على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية من التصميمات والعلامات التجارية وغيرها.

وأشارت إلى أن المجلس يسعى أيضاً للعمل على عقد لقاءات وبعثات ترويجية والمشاركة فى المعارض الخارجية والمحلية للتسويق للمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اقتحام الأسواق الإفريقية والعمل على تحديث الماكينات والمصانع الخاصة بالشركات مستقبلاً.

وطالبت المصادر الحكومة بضرورة العمل على خفض سعر الفائدة للصناعة بشكل عام وطرح مبادرات حكومية من البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر وبفائدة أقل من %5 للمساهمة فى اقتحام الأسواق الخارجية.

وأكدت على أن المجلس يسعى لإعداد الدراسات و اقتراح الخطط و البرامج ومنها برامج الدعم الفنى التى تكفل زيادة الصادرات المصرية حجماً و نوعاً و ابتكارا و رفع قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع المقترحات لحلها و رفعها إلى جهات الاختصاص.

يذكر أن المجلس التصديرى للأثاث قام بإطلاق بعثة تجارية تضم عدداً من الشركات بالقطاع إلى دولة تنزانيا يوليو الماضى فى إطار خطة المجلس للتوسع فى السوق الإفريقية.