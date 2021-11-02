هبوط صادرات السيراميك إلى 92 مليون دولار خلال 9 شهور

قابل 95 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى

انخفضت صادرات السيراميك بنحو 3.6%، خلال أول 9 شهور من 2021، لتسجل 92 مليون دولار، مقابل 95 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وتمثلت أبرز الدول المستوردة للسيراميك المصرى فى ليبيا بقيمة 28.78 مليون دولار، تلتها الأردن بقيمة 21.6 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 7.97 مليون دولار، واليمن بقيمة 7.4 مليون دولار، والسودان بقيمة 6.9 مليون دولار.

كما ضمّت الدول ألمانيا بقيمة 4.2 مليون دولار، وسوريا بقيمة 2.8 مليون دولار، وفلسطين بقيمة 2.7 مليون دولار.

وزادت الصادرات المصرية غير البترولية، خلال شهر سبتمبر من عام 2021، بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار، مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليون دولار.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان سابق، أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت، خلال شهر سبتمبر الماضى، تأتى استكمالًا لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الحالي، والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وذكرت أن الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق الخارجية.