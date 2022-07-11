هبوط صادرات الحبوب الأوكرانية 30% في بداية موسم 2022-23

انخفضت صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو الجاري، وهو الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 402 ألف طن، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” اليوم الإثنين نقلا عن وزارة الزراعة الأوكرانية.

وزادت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في الـ 30 يونيو المنصرم بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب التي أطلقتها روسيا على جارتها في الـ 24 من فبراير الماضي لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقا رئيسيا للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث شح في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو شملت 311 ألف طن من الذرة و71 ألف طن من القمح و17 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن أوكرانيا قد تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب خسارة أراض أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

وصدرت أوكرانيا ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهرياً قبل الغزو الروسي لكن الكميات قلت في الأشهر القليلة الماضية إلى نحو مليون طن.

واعتادت أوكرانيا، وهي دولة إنتاج زراعي كبرى، تصدير معظم سلعها عبر موانئ بحرية لكن الغزو الروسي أجبرها على تصدير السلع والحبوب بواسطة السكك الحديدية عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ أصغر على نهر الدانوب.

وقال مسؤولون في قطاعي الزراعة والنقل إن أوكرانيا تستهدف زيادة طاقتها التصديرية من موانئ نهر الدانوب مما قد يسمح بشحن الحبوب لموانئ رومانيا على البحر الأسود.