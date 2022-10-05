هبوط شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، واتجهت النسبة الأكبر منها نحو الهبوط المحدود، تزامنًا مع إغلاقات مذبذبة لمؤشرات البورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمرأموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وتراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بواقع %1.06 ليغلق عند 9837 نقطة، فيما ارتفع «EGX70» بـ%2.65 مسجلا 2250 نقطة، وصعد «EGX100» بنسبة %1.95 ليسجل 3188 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 700 مليون جنيه، ليسجل 688.1 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة مع 687.4 مليار للأسبوع السابق له.

«مصر الخير» يصعد بمفرده فى «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 2 أكتوبر سعر الوثيقة في 25 سبتمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى مصر الخير 10 14.57428 14.57096 0.02 1 بنك مصر الأول 500 188.99 189.01 -0.01 2 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 271 271.03 -0.01 3 البنك الأهلى الأول 100 42.9 42.95 -0.12 4 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 13.13938 13.17408 -0.26 5 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 95.85 96.21 -0.37 6 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 201.44 202.32 -0.43 7 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 347.331 349.11104 -0.51 8 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 256.06 257.92 -0.72 9

وخالف صندوق «مصر الخير» المسار الهابط لوثائق فئة المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ سجلت وثيقته ارتفاعا بـ%0.02 لتصل إلى 14.57 جنيه للأسبوع الثالث على التوالى.

وتصدر صندوق بنك مصر الأول قائمة الصناديق الأقل استجابة للهبوط بعدما فقدت وثيقته %0.01 لتسجل 188.99 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الثانى بتراجع %0.01 لتصل وثيقته إلى 271 جنيها.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا بنسبة %0.12 لتصل وثيقته إلى 42.9 جنيه، ثم بنك الاستثمار العربى «سندي» رابعًا بـ%0.26 بقيمة 13.13جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق البنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى نهاية الخمسة الأقل تراجعا بنحو %0.37 وسجلت وثيقته 95.85 جنيه.

4 لاعبين بقيادة «فاروس» ينجون فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 2 أكتوبر سعر الوثيقة في 25 سبتمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى فاروس 1 100 98.42 97.46 0.9850 1 قناة السويس 500 470.96 470.2 0.1616 2 مصر المستقبل 10 21.95 21.92 0.1369 3 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 119.3 119.26 0.0335 4 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 283.4 283.65 -0.0881 5 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 176.75 177 -0.1412 6 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 114.62 114.81 -0.1655 7 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 195.2 195.68 -0.2453 8 بنك الاسكندرية 100 331.17 332.26 -0.3281 9 البنك الأهلي الثالث 100 126.86 127.32 -0.3613 10 البنك الأهلي الكويتي 100 116.73 117.16 -0.3670 11 بنك القاهرة الأول 10 104.73 105.13 -0.3805 12 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 19.52172 19.60191 -0.4091 13 البنك الأهلي الثاني 100 63.04 63.3 -0.4107 14 المصري الخليجي 100 236.85 237.85 -0.4204 15 كريدي أجريكول مصر الأول 100 361.49 363.02 -0.4215 16 كريدي أجريكول الثاني 100 166.94 167.65 -0.4235 17 بنك مصر الثالث 100 616.88 619.59 -0.4374 18 بنك مصر الثاني 66.67 79.34 79.69 -0.4392 19 البنك الاهلي الخامس 10 10.73 10.78 -0.4638 20 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 169.37 170.2 -0.4877 21 MID BANK 1 100 517.1 519.99 -0.5558 22 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 13.42705 13.5128 -0.6346 23 بنك بلوم مصر 100 131.85 133.16 -0.9838 24 “بايونيرز “”الرائد”” 100 82.37 83.21 -1.0095 25 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 14.65656 14.83481 -1.2016 26

وسيطر الهبوط شبه الجماعى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتعكس المسار الهابط لمؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» فيما تمكنت 4 صناديق من الارتفاع المحدود، وفى مقدمتها صندوق فاروس إذ صعدت وثيقته بنسبة 0.95% لتسجل 98.42 جنيه.

وجاء صندوق بنك قناة السويس فى المرتبة الثانية بين الصناديق الصاعدة بـ%0.16 بـ470.96 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بـ%0.13 وبلغ سعر وثيقته 21.95 جنيه، وأخيرا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» بـ%0.03 وبسعر 119.3 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، سجل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» أقل نسبة هبوط بـ%0.08، وبلغت قيمة وثيقته 283.4 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الصناديق الأقل هبوطا جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة تراجع %0.14 لتسجل وثيقته 176.75 جنيه، تلاه البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الثالث بهبوط %0.16 لتصل وثيقته إلى 114.62 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» فى المركز الرابع بين الأقل هبوطا بـ%0.24 لتصل إلى 195.2 جنيه، ثم صندوق بنك الإسكندرية فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ%0.32 وبلغ سعر وثيقته 331.17 جنيه.

«آروب» يتمسك بصدارة « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 2 أكتوبر سعر الوثيقة في 25 سبتمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى أروب للتأمين 100 229.91 229.38 0.231057633621066 1 “العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ 100 102.24221 102.02338 0.214490051201986 2 بنك HSBC مصر 100 381.98032 381.17378 0.211593777515333 3 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 379.0007 378.2281 0.20426827091906 4 بنك الاسكندرية النقدي 10 49.5804 49.4816 0.1996701804307 5 بنك مصر النقدي 10 57.23827 57.12463 0.198933454798739 6 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1073.3 1071.17 0.198847988647916 7 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 475.748 474.812 0.197130653816664 8 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 540.36 539.31 0.194693219113324 9 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 307.4283 306.8326 0.194144950699491 10 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 35.39832 35.32982 0.193887203501179 11 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 35.55054 35.48203 0.193083653894651 12 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.66066 11.6383 0.192124279319152 13 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 466.8428 465.953 0.190963466272357 14 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1480.66 1477.88 0.188107288819117 15 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.61006 283.07777 0.188036666 16 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 38.31636 38.24464 0.187529546624066 17 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 37.58368 37.51347 0.187159438996187 18 بنك بلوم مصر النقدي 100 381.34 380.63 0.186532853427207 19 MID BANK 2 1000 1024.195 1022.3202 0.183386770602785 20 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 36.3491 36.28311 0.181875258212428 21 بنك EGB ثراء 10 23.5908 23.6478 0.181835097 22 بنك عودة النقدي 100 37.78035 37.71221 0.180684186898619 23 بنك أبوظبي الوطني 100 265.85575 265.38761 0.17639858921824 24 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 36.475 36.4108 0.176321311259296 25 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 34.845 34.7844 0.174216027874567 26 بنك SAIB النقدي 10 24.01944 23.97854 0.170569183945314 27 “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 10.93525 10.91692 0.167904500536787 29 مصر للتأمين 10 23.52885 23.48981 0.166199726604855 30 التجاري وفا بنك 1000 1973.7132 1970.557 0.160167911915255 31 صناديق الدخل الثابت «البنك العقاري المصري العربي «»المصري»» 100 275.06713 273.85978 0.44086 1 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 31.02307 30.95669 0.214428609777086 2 “البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” 1000 1942.7377 1958.636 0.209416145 3 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 392.82 392.01 0.206627381954543 4 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 281.69 281.12 0.202760387023333 5

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وحافظ صندوق أروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 229.91 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» ـ بنسبة صعود %0.214 بقيمة 102.24 جنيه للوثيقة – فى المركز الثانى -.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك «HSBC مصر»، بإرتفاع %0.211 وبسعر 381.98 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقي«جمان» – رابعا – بنسبة ارتفاع %0.20 وبسعر 379 جنيها للوثيقة.

وخامسًا: صندوق بنك الإسكندرية النقدى بنسبة ارتفاع %0.199 بسعر 49.58 جنيه للوثيقة.

«المصرى» الأول فى «الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق البنك العقارى «المصرى» ترتيب بنسبة ارتفاع 0.44 ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» تسجيل ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 31.02 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» فى المركز الثالث بـ%0.209، فيما تراجع سعر وثيقته على أساس أسبوعى إلى 1942.73 جنيه بعد احتساب توزيع نقدى بقيمة 20 جنيها للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» – فى المركز الرابع – بـ%0.206 وبسعر392.82 جنيه للوثيقة.

هلال «التأمين التكافلى» يسطع فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 2 أكتوبر سعر الوثيقة في 25 سبتمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى مصر للتأمين التكافلي 100 104.50574 104.28986 0.207 1 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 83.24 83.08 0.193 2 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 146.0333 145.94059 0.064 3 بنك البركة مصر 100 105.43 105.4 0.028 4 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 110.67 110.69 -0.018 5 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 222.34142 222.44548 -0.047 6 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 16.41077 16.42163 -0.066 7 بنك مصر الرابع 100 85.65 85.88 -0.268 8 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 17.80287 17.88622 -0.466 9 نعيم مصر 100 131.02 131.66 -0.486 10 الصناديق النقديه الاسلامية “بنك البركة “”البركات”” “ 100 131.64 131.39 0.190 1 “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 293.42 292.89 0.181 2 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 216.598 216.2088 0.180 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 92.95 93.17 -0.236 1 صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) 100 141.8052 142.3189 -0.361 2

وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– إذ ارتفعت 4 صناديق منها مقابل هبوط 6 أخرى، فيما اعتلى صندوق شركة مصر للتأمين التكافلى ترتيب الصاعدين بـ%0.2 بـ104.5 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى – البركة «بشائر» فى المركز الثانى بـ%0.19 وبسعر 83.24 جنيه للوثيقة

وحصد صندوق الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» المركز الثالث بـ %0.06 بسعر 146.03جنيه للوثية، ورابعًا صندوق بنك البركة مصر بـ%0.02 بسعر 105.43 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، كان الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» الأقل تأثرا بالهبوط بتراجع %0.01 لتصل وثيقته إلى 110.67 جنيه فى المركز الخامس.

فى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول بـ%0.19 بقيمة 131.64 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثانى بـ%0.181 مسجلا 293.42 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.18 ليصل سعر الوثيقة إلى 216.59 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» أقل نسبة تراجع بـ%0.23 لتصل إلى 92.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «إزدهار» بـ%0.36 لتصل إلى 141.8جنيه.

«تحديد الأصول» تسير عكس «حماية رأس المال»

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» الثاني، تراجعا بـ%0.07 لتصل إلى 115.6جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%1.07 بسعر 155.38 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.19 ليصل سعر الوثيقة إلى 233.58 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.6 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 17.11 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.59 لتصل إلى 547.63 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022