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هبوط شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

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متأثرة بتذبذب أداء مؤشرات البورصة

هبوط شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

7:23 ص, الأربعاء, 5 أكتوبر 22

تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، واتجهت النسبة الأكبر منها نحو الهبوط المحدود، تزامنًا مع إغلاقات مذبذبة لمؤشرات البورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمرأموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وتراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بواقع %1.06 ليغلق عند 9837 نقطة، فيما ارتفع «EGX70» بـ%2.65 مسجلا 2250 نقطة، وصعد «EGX100» بنسبة %1.95 ليسجل 3188 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 700 مليون جنيه، ليسجل 688.1 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة مع 687.4 مليار للأسبوع السابق له.

«مصر الخير» يصعد بمفرده فى «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 2 أكتوبرسعر الوثيقة في 25 سبتمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
مصر الخير1014.5742814.570960.021
بنك مصر الأول500188.99189.01-0.012
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100271271.03-0.013
البنك الأهلى الأول10042.942.95-0.124
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1013.1393813.17408-0.265
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””10095.8596.21-0.376
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100201.44202.32-0.437
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100347.331349.11104-0.518
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100256.06257.92-0.729

وخالف صندوق «مصر الخير» المسار الهابط لوثائق فئة المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ سجلت وثيقته ارتفاعا بـ%0.02 لتصل إلى 14.57 جنيه للأسبوع الثالث على التوالى.

وتصدر صندوق بنك مصر الأول قائمة الصناديق الأقل استجابة للهبوط بعدما فقدت وثيقته %0.01 لتسجل 188.99 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصرى «الماسي» فى المركز الثانى بتراجع %0.01 لتصل وثيقته إلى 271 جنيها.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا بنسبة %0.12 لتصل وثيقته إلى 42.9 جنيه، ثم بنك الاستثمار العربى «سندي» رابعًا بـ%0.26 بقيمة 13.13جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق البنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى نهاية الخمسة الأقل تراجعا بنحو %0.37 وسجلت وثيقته 95.85 جنيه.

4 لاعبين بقيادة «فاروس» ينجون فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 2 أكتوبرسعر الوثيقة في 25 سبتمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
فاروس 110098.4297.460.98501
قناة السويس500470.96470.20.16162
مصر المستقبل1021.9521.920.13693
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100119.3119.260.03354
المجموعة العربية المصرية للتأمين100283.4283.65-0.08815
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100176.75177-0.14126
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33114.62114.81-0.16557
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100195.2195.68-0.24538
بنك الاسكندرية100331.17332.26-0.32819
البنك الأهلي الثالث100126.86127.32-0.361310
البنك الأهلي الكويتي100116.73117.16-0.367011
بنك القاهرة الأول10104.73105.13-0.380512
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1019.5217219.60191-0.409113
البنك الأهلي الثاني10063.0463.3-0.410714
المصري الخليجي100236.85237.85-0.420415
كريدي أجريكول مصر الأول100361.49363.02-0.421516
كريدي أجريكول الثاني100166.94167.65-0.423517
بنك مصر الثالث100616.88619.59-0.437418
بنك مصر الثاني66.6779.3479.69-0.439219
البنك الاهلي الخامس1010.7310.78-0.463820
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50169.37170.2-0.487721
MID BANK 1100517.1519.99-0.555822
“قناة السويس “”الاجيال””1013.4270513.5128-0.634623
بنك بلوم مصر100131.85133.16-0.983824
“بايونيرز “”الرائد””10082.3783.21-1.009525
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1014.6565614.83481-1.201626

وسيطر الهبوط شبه الجماعى على وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتعكس المسار الهابط لمؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» فيما تمكنت 4 صناديق من الارتفاع المحدود، وفى مقدمتها صندوق فاروس إذ صعدت وثيقته بنسبة 0.95% لتسجل 98.42 جنيه.

وجاء صندوق بنك قناة السويس فى المرتبة الثانية بين الصناديق الصاعدة بـ%0.16 بـ470.96 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بـ%0.13 وبلغ سعر وثيقته 21.95 جنيه، وأخيرا صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» بـ%0.03 وبسعر 119.3 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، سجل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» أقل نسبة هبوط بـ%0.08، وبلغت قيمة وثيقته 283.4 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الصناديق الأقل هبوطا جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بنسبة تراجع %0.14 لتسجل وثيقته 176.75 جنيه، تلاه البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الثالث بهبوط %0.16 لتصل وثيقته إلى 114.62 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» فى المركز الرابع بين الأقل هبوطا بـ%0.24 لتصل إلى 195.2 جنيه، ثم صندوق بنك الإسكندرية فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ%0.32 وبلغ سعر وثيقته 331.17 جنيه.

«آروب» يتمسك بصدارة « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 2 أكتوبرسعر الوثيقة في 25 سبتمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
أروب للتأمين100229.91229.380.2310576336210661
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “100102.24221102.023380.2144900512019862
بنك HSBC مصر100381.98032381.173780.2115937775153333
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100379.0007378.22810.204268270919064
بنك الاسكندرية النقدي1049.580449.48160.19967018043075
بنك مصر النقدي1057.2382757.124630.1989334547987396
كريدى أجريكول مصر الثالث10001073.31071.170.1988479886479167
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100475.748474.8120.1971306538166648
“التجاري الدولي “”أصول””100540.36539.310.1946932191133249
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100307.4283306.83260.19414495069949110
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1035.3983235.329820.19388720350117911
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1035.5505435.482030.19308365389465112
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.6606611.63830.19212427931915213
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100466.8428465.9530.19096346627235714
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001480.661477.880.18810728881911715
البنك الأهلي المصري الرابع100281.61006283.077770.18803666616
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1038.3163638.244640.18752954662406617
بنك القاهرة النقدي الثاني1037.5836837.513470.18715943899618718
بنك بلوم مصر النقدي100381.34380.630.18653285342720719
MID BANK 210001024.1951022.32020.18338677060278520
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1036.349136.283110.18187525821242821
بنك EGB ثراء1023.590823.64780.18183509722
بنك عودة النقدي10037.7803537.712210.18068418689861923
بنك أبوظبي الوطني100265.85575265.387610.1763985892182424
البنك الاهلي الكويتي النقدي1036.47536.41080.17632131125929625
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1034.84534.78440.17421602787456726
بنك SAIB النقدي1024.0194423.978540.17056918394531427
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1010.9352510.916920.16790450053678729
مصر للتأمين1023.5288523.489810.16619972660485530
التجاري وفا بنك10001973.71321970.5570.16016791191525531
صناديق الدخل الثابت     
«البنك العقاري المصري العربي «»المصري»»100275.06713273.859780.440861
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1031.0230730.956690.2144286097770862
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””10001942.73771958.6360.2094161453
“التجاري الدولي “”ثبات””100392.82392.010.2066273819545434
“بنك القاهرة “”الثابت””100281.69281.120.2027603870233335

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وحافظ صندوق أروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 229.91 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» ـ بنسبة صعود %0.214 بقيمة 102.24 جنيه للوثيقة – فى المركز الثانى -.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك «HSBC مصر»، بإرتفاع %0.211 وبسعر 381.98 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقي«جمان» – رابعا – بنسبة ارتفاع %0.20 وبسعر 379 جنيها للوثيقة.

وخامسًا: صندوق بنك الإسكندرية النقدى بنسبة ارتفاع %0.199 بسعر 49.58 جنيه للوثيقة.

«المصرى» الأول فى «الدخل الثابت»

كما صعدت وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق البنك العقارى «المصرى» ترتيب بنسبة ارتفاع 0.44 ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» تسجيل ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 31.02 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» فى المركز الثالث بـ%0.209، فيما تراجع سعر وثيقته على أساس أسبوعى إلى 1942.73 جنيه بعد احتساب توزيع نقدى بقيمة 20 جنيها للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» – فى المركز الرابع – بـ%0.206 وبسعر392.82 جنيه للوثيقة.

هلال «التأمين التكافلى» يسطع فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 2 أكتوبرسعر الوثيقة في 25 سبتمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
مصر للتأمين التكافلي100104.50574104.289860.2071
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10083.2483.080.1932
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100146.0333145.940590.0643
بنك البركة مصر100105.43105.40.0284
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100110.67110.69-0.0185
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100222.34142222.44548-0.0476
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1016.4107716.42163-0.0667
بنك مصر الرابع10085.6585.88-0.2688
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10017.8028717.88622-0.4669
نعيم مصر100131.02131.66-0.48610
الصناديق النقديه الاسلامية     
“بنك البركة “”البركات”” “100131.64131.390.1901
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100293.42292.890.1812
أبوظبي الإسلامي النقدي100216.598216.20880.1803
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10092.9593.17-0.2361
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)100141.8052142.3189-0.3612

وتباين أداء وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي– إذ ارتفعت 4 صناديق منها مقابل هبوط 6 أخرى، فيما اعتلى صندوق شركة مصر للتأمين التكافلى ترتيب الصاعدين بـ%0.2 بـ104.5 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى – البركة «بشائر» فى المركز الثانى بـ%0.19 وبسعر 83.24 جنيه للوثيقة

وحصد صندوق الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» المركز الثالث بـ %0.06 بسعر 146.03جنيه للوثية، ورابعًا صندوق بنك البركة مصر بـ%0.02 بسعر 105.43 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر، كان الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» الأقل تأثرا بالهبوط بتراجع %0.01 لتصل وثيقته إلى 110.67 جنيه فى المركز الخامس.

فى سياق مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – واقتنص صندوق بنك البركة «البركات» المركز الأول بـ%0.19 بقيمة 131.64 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثانى بـ%0.181 مسجلا 293.42 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.18 ليصل سعر الوثيقة إلى 216.59 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» أقل نسبة تراجع بـ%0.23 لتصل إلى 92.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «إزدهار» بـ%0.36 لتصل إلى 141.8جنيه.

«تحديد الأصول» تسير عكس «حماية رأس المال»

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» الثاني، تراجعا بـ%0.07 لتصل إلى 115.6جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%1.07 بسعر 155.38 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.19 ليصل سعر الوثيقة إلى 233.58 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.6 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 17.11 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.59 لتصل إلى 547.63 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 25/9/2022 الى 2/10/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 2 أكتوبرسعر الوثيقة في 25 سبتمبرنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200115.60682115.69868-0.0791
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100155.3862157.0723-1.0732
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100233.58519233.136240.191
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1017.1184217.015510.601
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100547.63544.440.592
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.07684012.0728100.031
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03607011.0356400.003902
جهاد سالم

جهاد سالم

7:23 ص, الأربعاء, 5 أكتوبر 22