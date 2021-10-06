هبوط شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» خلال جلسات الأسبوع الماضى

«الأهلى الأول» يغرد خارج السرب في «المتوازنة»

نجا عدد محدود من وثائق صناديق الاستثمار ، من موجة التراجع التى لحقت بغالبية الصناديق فى الأسبوع الماضى، تأثرا بتراجع مؤشرات البورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.



وخلال الأسبوع الماضى هبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بواقع %1.17 ليغلق عند 10517 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.49 عند مستوى 2722 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %1.36، مسجلا 3671 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة خلال الأسبوع الماضى، نحو %0.8 بما يعادل 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.3 مليار جنيه مقابل 709 مليارات جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

«الأهلى الأول» يغرد خارج السرب في «المتوازنة»

تمكن صندوق البنك الأهلى الأول من الصعود منفردا بالمخالفة للمسار الهابط الذى سيطر على وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – وارتفع الأهلى الأول %0.26 لتصل وثيقته إلى 42.35 جنيه.

وسجل صندوق البنك الزراعى المصري «الماسى» أدنى نسبة تراجع بلغت %0.39، لتصل وثيقته إلى 266.03 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى بين الأقل تراجعا جاء صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» بـ %0.46 ليصل سعر وثيقته إلى 344.97 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بالمركز الثالث بـ %0.71 وبقيمة 233.08 جنيه للوثيقة

وحل صندوق بنك مصر الأول بالمركز الرابع بين الصناديق الأقل هبوطا بـ %0.72 مسجلا 189.26 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بـ %0.76، ليصل سعر الوثيقته إلى 12.56 جنيه.

«الأهلى الخامس» ينجو فى «الأسهم»

وألقى هبوط مؤشرات البورصة بظلاله، على وثائق صناديق الأسهم، لتسجل هبوطا جماعيا الأسبوع الماضى، باستثناء صندوق البنك الأهلى الخامس الذى حقق ارتفاعا طفيفا بنسبة %0.19 ليسجل 10.26 جنيه للوثيقة الواحدة.

وعلى جانب الصناديق الأقل تأثرا بهبوط البورصة، اقتنص صندوق اللبنك الأهلى الثانى المركز الأول بنسبة تراجع %0.11 مسجلا 61.65 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق الثالث للبنك الأهلى بتراجع %0.16 وبقيمة 121.64 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بايونيرز «الرائد» بالمركز الثالث، بـ %0.24 لتصل وثيقته إلى 80.02 جنيه، لحقه بالمركز الرابع صندوق بنك MID الأول بـ %0.34 وبقيمة 502.48 جنيه، وخامسا صندوق بنك صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ %0.35 وبسعر 12.8 جنيه للوثيقة.

«كريدى أجريكول الثالث» يتصدر «النقدية»

وواصلت وثائق الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة االصعود المحدود – الأسبوع الماضى- بقيادة صندوق كريدى أجريكول مصر الثالث، بارتفاع %0.181 وبقيمة 1074.41 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» المركز الثانى بارتفاع %0.181، لتسجل وثيقته 280.29 جنيه، تلاه صندوق بلوم مصر النقدى فى المركز الثالث بـ %0.181 وبقيمة 347.53 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الأهلى الرابع – المركز الرابع – بـ %0.179 وبقيمة 279.33 جنيه للوثيقة، إلا أن سعر وثيقة الصندوق هبطت بعد توزيع أرباح بنحو جنيهين.

وحل خامسًا صندوق بنك الاستثمار العربى النقدى بـ %0.179 وبلغ سعر وثيقته 11.88 جنيه.

«جذور» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما ارتفعت وثائق صناديق الدخل الثابت بنسب محدودة – كعادتها – وعلى رأسها صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بأعلى نسبة صعود بلغت %0.26 مسجلا 27.99 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» بـ %0.20 وبلغ سعر وثيقته 268.49 جنيه، وثالثا صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بنسبة صعود %0.18 وبقيمة 252.25 جنيه للوثيقة.

«بشائر» رابح «الإسلامية» الوحيد

وخالف الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر»، المسار الهابط لوثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، بعدما صعدت وثيقته نحو %0.38 لتصل 79.35 جنيه، فى ظل توزيعات نقدية للصندوق.

وتمكن الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، من تصدر قائمة الصناديق الأقل تضررا بتراجع %0.89 وبقيمة 95.87 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة مصر بـ %0.93 وبسعر 103.36 جنيه للوثيقة الواحدة، وثالثا صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل»،بـ %1.1 وبقيمة 125.74 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الرابع بتراجع %1.14 وبسعر 193.01 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، بـ %1.16 وبسعر 18.04 جنيه للوثيقة الواحدة.

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية – بشكل محدود، كعادتها – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» الذى صعدت وثيقته بنسبة %0.18 لتصل إلى 268.24 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، بالمركز الثانى بارتفاع %0.16 وبقيمة 120.91 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى، فى المركز الثالث بنسبة %0.14 لتصل وثيقته إلى 200.07 جنيه.

هبطت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثائق صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» اقل نسبة تراجع بـ %0.48، لتصل إلى 156.86 جنيه للوثيقة، وهبطت وثائق صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %1.37، لتصل إلى 102.16 جنيه للوثيقة.

تقهقر «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

وخلال الاسبوع الماضى، لحق الهبوط بوثيقتى تحديد الأصول، وتراجعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ %0.5، لتصل إلى 119.14 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بـ %0.52، لتصل إلى 158.23 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15، ليصل سعر الوثيقة إلى 215.04 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث هبطت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.09 لتصل إلى 528.44 جنيه، فيما ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بنسبة %0.11، لتسجل 15.86 جنيه.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬