هبوط شبه جماعى لوثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

هبطت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى، بشكل شبه جماعى لتعكس موجة التراجع التى لحقت مؤشرات البورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، بنحو %1.13، مسجلا مستوى 9865 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.65، مسجلا مستوى 2297 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %3.22، عند مستوى 3226 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 7.23 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 633.1 مليار جنيه، مقابل 640.3 مليار جنيه مستوى اغلاق الأسبوع السابق له.

«الماسى » الأقل تأثرًا فى «المتوازنة»

سلكت وثائق الصناديق المتوازنة المسار الهابط الأسبوع الماضى، وتمكن صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» من تحقيق أقل نسبة تراجع بـ %0.80 لتصل وثيقته إلى 256.84 جنيه.

وفى المرتبة الثانية بين الاقل تراجعا جاء صندوق بنك مصر الاول بهبوط %1.01، مسجلا 186.27 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بـ %1.13 لتصل وثيقته إلى 323.94 جنيه.

وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق مصر الخير قائمة الصناديق الأكثر تراجعا بنحو %2.43 لتسجل وثيقته 13.11 حنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بـ %1.54، ليسجل 225.52 جنيه للوثيقة، ومن ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بـ %1.48 لتصل وثيقته إلى 12.4 جنيه.

«فاروس» و«ABC» يغردا خارج سرب «الأسهم»

تمكن صندوقا فاروس وبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» من الصعود منفردين بالمخالفة للتراجعات شبه الجماعية التى لحقت وثائق صناديق الأسهم- خلال الأسبوع الماضى- تأثرا بهبوط مؤشرات البورصة.

وحقق صندوق فاوس أعلى نسبة صعود بـ %1.49 لتصل وثيقته إلى 90.84 حنيه، كما ارتفع صندوق وبنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» بنسبة %0.35 ليسجل 117.79 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب الصناديق الأقل هبوطا، جاء صندوق بنك الاسكندرية فى المقدمة بنسبة تراجع %0.73 وبقيمة 324.54 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الثانى بـ %0.76 وبقيمة 162.5 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق كريدى أجريكول الأول، بالمركز الثالث بين الصناديق الاقل هبوطا بـ %0.82 لتسجل وثيقته 350.4 جنيه، ورابعا صندوق البنك المصرى الخليجى بـ %0.82 وبقيمة 230.5 جنيه للوثيقة، وخامسا صندوق بنك القاهرة الاول بـ %0.92 لتصل وثيقته إلى 105.03 جنيه.

وفيما يتعلق بالخمسة الاكثر انخفاضا جاء صندوق بايونيرز «الرائد» فى المقدمة بنسبة هبوط %2.53 وبلغ سعر وثيقته 76.55 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الثانى بـ %2.05 وبقيمة 82.74 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الأكثر تراجعا جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» بـ%1.84 لتصل وثيقته إلى 164.43جنيه، لحقه صندوق بنك مصر الثالث بـ %1.74 وبقيمة 626.38 جنيه للوثيقة ¡ وخامسًا صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» فى قائمة الخمسة الأكثر تراجعا بـ %1.73 وبقيمة 14.01 جنيه للوثيقة.

‏« SAIB» يتربع على قمة « النقدية»

استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة- الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وواصل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» النقدى، تربعه على عرش الأكثر ارتفاعا بـ%0.187 لتصل وثيقته إلى 21.35 جنيه، واقتنص صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء» المركز الثانى بـ %0.184 مسجلا 21.52 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.184 وبقيمة 1045.38 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» بـ %0.183 وبقيمة 272.72 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الحصاد» خامسًا بـ %0.182 ووصلت وثيقته إلى 31.44 جنيه.

«بنك القاهرة» يقتنص المركز الأول بـ «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى، كعادتها، واقتنص صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الأول بصعوده %0.20 وبلغت وثيقته 260.8 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثانى بارتفاع %0.20 وبقيمة 27.11 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الاهلى الثامن فى المركز الثالث بـ %0.19، وبلغ سعر وثيقته 1925.48جنيه.

« نعيم » أفضل الخاسرين فى «الإسلامية»

اتجهت وثائق الصناديق الإسلامية نحو الهبوط الجماعى، – الأسبوع الماضى- وتمكن صندوق نعيم مصر من تكبد أقل نسبة تراجع بلغت %0.75 لتصل وثيقته إلى 168.29 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الأقل تراجعا جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنحو %1.42 لتصل وثيقته إلى 16.72 جنيه، ثم صندوق بنك البركة مصر بالمركز الثالث بنسبة تراجع %1.56 وبقيمة 101.19جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق البنك الزراعى الصرى «الوفاق»، قائمة الصناديق الأكثر تراجعا بـ %2.13 لتصل وثيقته إلى 12.9جنيه، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنحو %2.07 لتصل وثيقته إلى 184.18 جنيه، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل»، فى المركز الثالث بـ %2.06، وسجلت وثيقته 119.97 جنيه.

فيما واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – بقيادة صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %0.18 لتسجل 261.12 جنيه.

وجاء صندوق بنك البركة «البركات»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.16، مسجلا 118.05 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 195.99 جنيه.

وهبطت وثائق الصناديق الإسلامية المتوازنة – جماعيا – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة تراجع بـ %0.48، لتصل إلى 97.34 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بنسبة %1.1، لتصل إلى 151.7 جنيه.

تقهقر «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

خيم المسار الهابط على وثائق صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى -، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أدنى نسبة تراجع بـ %1.23، لتسجل 117.54 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %1.28، لتصل إلى 156.04جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع- ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15، ليصل سعر الوثيقة إلى 210.2 جنيه.

وانخفضت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أقل نسبة هبوط بـ %0.14، لتصل إلى 516.08 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ %0.52، لتصل إلى 15.24 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.