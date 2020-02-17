هبوط سهم STC السعودية 2% منذ إعلان صفقة «فودافون – مصر»

هبط سعر سهم شركة الاتصالات السعودية “STC ” بنسبة بلغت 2.2% منذ إعلانها عن توقيع اتفاق تفاهم للاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% فى فودافون مصر، يوم 29 يناير الجاري وحتى جلسة اليوم.

وبلغ سعر سهم الشركة السعودية المقيدة فى سوق المال السعودي “تداول” الاثنين 17 فبراير نحو 87.9 ريال سعودي مقابل 89.9 ريال سعودي عند إفصاح الشركة عن الصفقة بتاريخ الأربعاء الموافق 29 يناير الماضي.

يشار إلى أن مجوعة فودافون العالمية وSTC أعلنت منذ نحو أسبوعين تقريبا عن توقيعها مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة المجموعة البريطانية البالغة 55% فى وحدتها المصرية، بقيمة مبدئية 2.3 مليار دولار، على أن تنفذ الصفقة فى يونيو 2020.

وتأسست شركة الاتصالات السعودية STC بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر لعام 2002، والمرسوم الملكي رقم م / 35 بتاريخ 21 أبريل 1998 كشركة مساهمة سعودية تعمل فى نشاط خدمات الاتصالات، تتخذ الشركة من الرياض مقرا رئيسيا لها، ويعمل لديها 13٫500 موظف فى المملكة العربية السعودية، و19 ألف موظف فى إجمالى فروعها.

يبلغ رأسمال الشركة الحالى 20 مليار ريال سعودى، موزعا على 2 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وهى مدرجة فى السوق المالية السعودية (تداول)، تبلغ القيمة السوقية للشركة 184 مليار ريال سعودى، ما يجعلها أكبر شركة اتصالات فى المنطقة العربية، وواحدة من أكبر 20 شركة اتصالات على مستوى العالم.